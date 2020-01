Dream11 Team Prediction

JUV vs NAP Serie A 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Juventus vs Napoli at Allianz Stadium 12:15 AM IST January 27:

TIME- The kick-off time of Serie A match Juventus FC vs Napoli is 12:15 AM (IST).

Date: January 27, 2020 (Monday).

Venue: Allianz Stadium.

JUV vs NAP My Dream11 Team

Goalkeeper: D Ospina

Defenders: L Bonucci, J Cuadrado, A Sandro

Midfielders: F Ruiz, J Callejon, M Pjanic, A Ramsey, B Matuidi

Forwards: C Ronaldo, A Milik

Predicted XI

Napoli: David Ospina; Mario Rui, Di Lorenzo, K Manolas, E Hysaj; P Zielinski, D Demme, Fabian Ruiz; L Insigne, A Milik, J Callejon

Juventus: W Szczesny; J Cuadrado, L Bonucci, de Ligt, A Sandro; R Bentancur, M Pjanic, B Matuidi, A Ramsey; G Higuain, C Ronaldo

SQUADS

Juventus: Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Gianluigi Buffon, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Emre Can, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuaín, Federico Bernardeschi

Napoli: Alex Meret, David Ospina, Orestis Karnezis, Mário Rui, Sebastiano Luperto, Nikola Maksimovic, Vlad Chiriches, Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Kostas Manolas, Allan, José Callejón, Fabián Ruiz, Eljif Elmas, Piotr Zieli, Lorenzo Insigne, Amin Younes, Gianluca Gaetano, Kévin Malcuit, Simone Verdi, Dries Mertens

