JUV vs PAR Serie A 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Juventus vs Parma at Allianz Stadium 1:15 AM IST January 20:

TIME- The kick-off time of Serie A match Juventus FC vs Parma is 1:15 AM (IST).

Date: January 20, 2020 (Monday).

Venue: Allianz Stadium.

JUV vs PAR My Dream11 Team

Szczesny, De Ligt, Sandro, Cuadrado, Bonucci, Pjanic, Kurtic, Kucka, Hernani, Ronaldo, Cornelius

JUV vs PAR – Team Squad

JUVENTUS: JUV: Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Gianluigi Buffon, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Merih Demiral, Pietro Beruatto, Luca Coccolo, Ferdinando Del Sole, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas Costa, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Marko Pjaca, Emre Can, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Marco Olivieri, Simone Muratore, Manolo Portanova, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Federico Bernardeschi, Han Kwang Song

Parma: PAR: Luigi Sepe, Simone Colombi, Edoardo Corvi, Fabrizio Alastra, Simone Iacoponi, Kastriot Dermaku, Vincent Laurini, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo, Matteo Darmian, Botond Balogh, Giuseppe Pezzella, Alberto Grassi, Hernani, Gaston Brugman, Antonino Barilla, Jasmin Kurtic, Matteo Scozzarella, Drissa Camara, Luca Siligardi, Juraj Kucka, Redi Kasa, Dejan Kulusevski, Mattia Sprocati, Yann Karamoh, Roberto Inglese, Andreas Cornelius, Gervinho, Gabriele Artistico, Patricio Alexis Goglino, Andrea Adorante

