JUV vs ROM Coppa Italia 2019-20 – Football Prediction Tips For Today's Quarter-Finals Match Juventus vs AS Roma at Allianz Stadium 1:15 AM IST January 23:

TIME- The kick-off time of Coppa Italia 2019-20 match Juventus FC vs AS Roma is 1:15 AM (IST).

Date: January 23, 2020 (Wednesday).

Venue: Allianz Stadium.

JUV vs ROM My Dream11 Team

Lopez, Smalling, Florenzi, Cuadrado, De Ligt, Pellegrini, Pjanic, Matuidi, Ronaldo, Dybala, Higuain

JUV vs ROM – Team Squad

Juventus Full Squad

Wojciech Szczesny, Gianluigi Buffon, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Mattia De Sciglio, Danilo, Matthijs De Ligt, Daniele Rugani, Merih Demiral, Adrien Rabiot, Juan Cuadrado, Marko Pjaca, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Rodigo Bntancur, Emre Can, Federico Bernardeschi, Douglas-Costa, Aaron Ramsey, Miralem Pjanic, Cristianon Ronaldo, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala.

Roma Full Squad

Pau López, Matteo Cardinali, Daniel Fuzato, Antonio Mirante, Davide Zappacosta, Juan Jesus, Chris Smalling, Aleksandar Kolarov, Mert Çetin, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Cengiz Ünder, Jordan Veretout, Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi, Javier Pastore, Amadou Diawara, Mirko Antonucci, Alessio Riccardi, Ebrima Darboe, Henrikh Mkhitaryan, Diego Perotti, Edin Dzeko, Nikola Kalinic, Leonardo Spinazzola, Justin Kluivert

