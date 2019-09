Dream11 Prediction

Team Juventus vs Spal Serie A 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match JUV vs SPL at Allianz Stadium, Turin:

A formidable Juventus will host an out-of-form Spal at home in a Serie A clash. With Juventus placed second in the points table behind Inter Milan, a win could bridge the gap between them. Juventus will start the match as overwhelming favourites, thanks to the stars they possess. Juventus have emerged victorious on 22 occasions against Spal and drawn in 12 times. Juve are unbeaten in their last 23 home Serie A games and they would look to keep that record intact when they host Spal. Ronaldo and Higuain would be the key players for Juventus.

Head-to-Head

2019-04-13 SPAL – JUVENTUS 2-1

2018-11-24 JUVENTUS – SPAL 2-0

2018-03-17 SPAL – JUVENTUS 0-0

2017-10-25 JUVENTUS – SPAL 4-1

Recent form (Last six matches)



Juventus – W W D D W W

SPAL – W L L W L L

Juventus vs Spal Serie A 2019-20 Match Details

Date: September 21, 2019.

Time: 06:30 PM IST.

Venue: Allianz Stadium, Turin.

Where To Watch: Sony Ten 2/HD

JUV vs VER Dream11 Tips & Tricks

Goalkeeper: Szczesny.

Defenders: Bonucci, Sandro, Danilo, Vicari

Midfielders: Pjanic, Valoti, Kurtic

Forwards: Ronaldo, Petagna, Floccari

Predicted XI: Juventus vs SPAL

Juventus possible starting line-up: ​Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Pjanic, Matuidi, Khedira; Ronaldo, Higuain, Bernardeschi

SPAL possible starting line-up: Berisha; Felipe, Vicari, Cionek; Sala, Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca; Petagna, Di Francesco

Squads:

Juventus : Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Gianluigi Buffon, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Merih Demiral, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas Costa, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Emre Can, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuaín, Federico Bernardeschi

SPAL: Demba Thiam, Karlo Letica, Etrit Berisha, Igor, Thiago Cionek, Francesco Vicari, Felipe, Nenad Tomovic, Paolo Cannistrà, Mirko Valdifiori, Simone Missiroli, Mattia Valoti, Gabriele Moncini, Alessandro Murgia, Arkadiusz Reca, Jasmin Kurtic, Gabriel Strefezza, Jacopo Sala, Marco D’Alessandro, Marko Jankovic, Sergio Floccari, Federico Di Francesco, Andrea Petagna, Alberto Paloschi

