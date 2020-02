Dream11 Team Tips and Tricks

LEI vs CHE Premier League 2019-20 Prediction: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Today’s Match Leicester City vs Chelsea at King Power Stadium 6:00 PM IST February 1:

Leicester City vs Chelsea Match Details

Date: February 1, 2020 (India)

Time: 6:00 PM IST

Venue: King Power Stadium

LEI vs CHE My Dream11 Team

GK: Schmeichel (LC)

DEF : Pereira (LC), Zouma (CFC), Tomori (CFC), Azpilicueta (CFC) MID : Kante(CFC), Kovacic(CFC), Perez ( LC), Maddison (LC) ST: Vardy (LC), Abraham (CFC)

Probable Playing XI

Leicester City: Kasper Schmeichel, Jonny Evans, Ben Chilwell, Çaglar Söyüncü, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans, Harvey Barnes, Ricardo Pereira, Kelechi Iheanacho, James Maddison, Ayoze Pérez

Chelsea: Wilfredo Caballero, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Marcos Alonso, César Azpilicueta, Mateo Kovacic, Mason Mount, Ross Barkley, Michy Batshuayi, Pedro, Callum Hudson-Odoi

SQUADS

Leicester City: Kasper Schmeichel, Danny Ward, Eldin Jakupovic, Ben Chilwell, Wes Morgan, Jonny Evans, Filip Benkovic, Nampalys Mendy, Wilfred Ndidi, Christian Fuchs, Çaglar Söyüncü, Youri Tielemans, Marc Albrighton, Harvey Barnes, Hamza Choudhury, Matty James, Dennis Praet, James Justin, Demarai Gray, Jamie Vardy, James Maddison, Kelechi Iheanacho, Ayoze Pérez, Daniel Amartey, Ricardo Pereira

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Wilfredo Caballero, Jamie Cumming, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Reece James, César Azpilicueta, Fikayo Tomori, Emerson Palmieri, Tariq Lamptey, Ian Maatsen, Jorginho, N’Golo Kanté, Ross Barkley, Willian, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Billy Gilmour, Faustino Anjorin, Tammy Abraham, Pedro, Olivier Giroud, Michy Batshuayi

