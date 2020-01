Dream11 Team Tips, Tricks and Prediction

LIV vs WOL Premier League 2019-20 Prediction: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Today’s Match Liverpool vs Wolves at Anfield 10:00 PM IST January 23:

Liverpool vs Wolves Match Details

Date: January 23, 2020 (India)

Time: 10:00 PM IST

Venue: Anfield

LIV vs WOL My Dream11 Team

Patricio, Alexander, Van Dijk, Doherty, Coady, Wijnaldum, Mane, Salah, Traore, Firmino, Jimenez

Probable Playing XI

Wolverhampton Wanderers– Patricio (GK), Bennett, Coady, Boly; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny, Costa, Jimenez, Gibbs-White

Liverpool– Alisson (GK), Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum; Shaqiri, Firmino, Mane, Salah

SQUADS

Liverpool: Alisson, Adrián, Andy Lonergan, Caoimhin Kelleher, Fabinho, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Andy Robertson, Joël Matip, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, James Milner, Naby Keita, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Xherdan Shaqiri, Sadio Mané, Divock Origi

Wolverhampton Wanderers: Andreas Söndergaard, Rui Patrício, John Ruddy, Dion Sanderson, Jesús Vallejo, Willy Boly, Jonny, Romain Saïss, Max Kilman, Bruno Jordão, Matthew Doherty, Pedro Neto, Rúben Neves, Conor Coady, Diogo Jota, João Moutinho, Ruben Vinagre, Leander Dendoncker, Ryan Bennett, Raúl Jiménez, Patrick Cutrone, Morgan Gibbs-White, Taylor Perry, Adama Traoré

