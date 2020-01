Dream11 Team Tips and Prediction

MCI vs FUL FA Cup 2019-20 Prediction: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Today’s 4th Round Match Manchester City vs Fulham at Etihad Stadium 6:30 PM IST:

Manchester City vs Fulham Match Details

Date: January 26, 2020 (India)

Time: 6:30 PM IST

Venue: Etihad Stadium

MCI vs FUL My Dream11 Team

Goalkeeper- M Rodak

Defenders- O Zinchenko, E Garcia, T Harwood-Bellis, J Cancelo

Midfielders- B Silva (C), K McDonald, J Bryan, J Onomah

Forwards- R Sterling, S Aguero (VC)

Dream11 Probable Playing XI

MCI (Expected Playing 11)- Bravo; Zinchenko, Garcia, Harwood-Bellis, Cancelo; Foden, Gundogan, Silva; Sterling, Aguero, Silva

FUL (Expected Playing 11)- Rodak; Christie, Hector, Mawson, Odoi; Onomah, McDonald, Arter; Knockaert, Cacaleiro, Bryan

SQUADS

Manchester City: Claudio Bravo, Ederson, Scott Carson, Kyle Walker, John Stones, Angeliño, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, João Cancelo, Nicolás Otamendi, Taylor Harwood-Bellis, Alpha Dionkou, Raheem Sterling, Ilkay Gündogan, Oleksandr Zinchenko, Rodri, Kevin De Bruyne, Leroy Sané, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Phil Foden, Tommy Doyle, Adrian Bernabe, Gabriel Jesus, Sergio Agüero, Riyad Mahrez, Daniel Grimshaw, Eric García, Ian Poveda-Ocampo

Fulham: Marcus Bettinelli, Marek Rodak, Fabri, Jordan Archer, Magnus Norman, Luca Ashby-Hammond, Denis Odoi, Tim Ream, Cyrus Christie, Joe Bryan, Marlon Fossey, Kevin McDonald, Neeskens Kebano, Tom Cairney, Bobby Reid, Harry Arter, Ivan Cavaleiro, Maxime Le Marchand, Harrison Reed, Josh Onomah, Matt O’Riley, Tyrese Francois, Luca De La Torre, Steven Sessegnon, Ibrahima Cissé, Alfie Mawson, Stefan Johansen, Aleksandar Mitrovic, Martell Taylor-Crossdale, Jayden Harris, Aboubakar Kamara, Sylvester Jasper, Jay Stansfield

