Dream11 Team

MLC vs VAL La Liga 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Mallorca vs Valencia at Iberostar Stadium 4:00 PM IST:

La Liga Mallorca vs Valencia, Mallorca vs Valencia Dream 11 Predictions, La Liga Dream11 Prediction, Today Match Predictions, Today Match Tips, MLC vs VAL, Mallorca vs Valencia Today’s Match Playing 11, La Liga Today Match starting 11, Mallorca starting 11, Valencia starting 11, dream 11 guru tips, Dream 11 Predictions for today’s La Liga match, Mallorca vs Valencia La Liga Match Predictions, online football betting tips, football tips online, dream 11 team, my team 11, dream11 tips, La Liga Match Dream11 Prediction, Football Tips And Predictions -La Liga 2019-20

Mallorca vs Valencia La Liga 2019-20 Match Details

Date: January 19, 2020.

Time: 4:00 PM IST (January 19)

Venue: Iberostar Stadium.

MLC vs VAL Dream11 Tips & Tricks

Goalkeeper- M Reina

Defenders- A Sedlar, G Paulinho, M Diakhaby, J Gaya

Midfielders- T Kubo, I Baba, D Parejo (C), F Torres

Forwards- K Gameiro, M Gomez (VC)

SQUADS

Mallorca: Manuel, Fabri, Miguel Parera, Joan Sastri, Lumor Agbenyenu, Francisco Campos, Fran Gamez, Baba Rahman, Aleksander Sedlar, Antonio Raillo, Josep Señé, Iddrisu Baba, Dani, Yanis Salibur, Febas, Martin Valjent, Cucho Hernández, Marc Pedraza, Ariday, Salva Sevilla, Abdón, Álex Alegría, Lago Junior, Aleksandar Trajkovski, Pablo Chavarria, Ante Budimir, Takefusa Kubo

Valencia: Jaume Doménech, Jasper Cillessen, Cristian Rivero, Thierry Correia, Jaume Costa, Eliaquim Mangala, Gabriel, Mouctar Diakhaby, José Gayà, Daniel Wass, Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler, Dani Parejo, Kang-In Lee, Francis Coquelin, Ferrán Torres, Maxi Gómez, Gonçalo Guedes, Kevin Gameiro, Denis Cheryshev, Manuel Vallejo, Rodrigo, Rubén Sobrino

Check Dream11 Prediction / MLC Dream11 Team / VAL Dream11 Team / Mallorca Dream11 Team/ Valencia Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.