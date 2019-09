SIN vs NEP Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team Nepal vs Singapore, SIN vs NEP – Cricket Prediction Tips For Today’s match SIN vs NEP: Nepal vs Singapore Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of SIN vs NEP vs ZIM T20I Tri-Series 2019, SIN vs NEP vs ZIM T20I Tri-Series 2019, Singapore Dream 11 Team Player List, Nepal Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Match, Online Cricket Tips SIN vs NEP vs ZIM T20I Tri-Series 2019.

Here is today’s Dream11 pick for SIN vs NEP

My Dream11 Team

Rohan Rangarajan (captain), Pawan Sarraf, Manpreet Singh, Surendran Chandramohan, Dipendra Singh Airee (vice-captain), Timothy David, Sompal Kami, Abhinash Bohara, Anantha Krishna, Aryaman Sunil, Karan KC

The match starts at 5:00 pm IST on September 28.

SIN vs NEP Predicted 11

Nepal (Probable XI): Paras Khadka, Pawan Sarraf, Dipendra Singh Airee, Md Arif Sheikh, Sundeep Jora, Rohit Paudel, Binod Bhandari (wk), Karan Kc, Sompal Kami, Sandeep Lamicchanne, Abinash Bohara

Singapore (Probable XI): Rohan Rangarajan, Surendran Chandramohan, Timothy David, Manpreet Singh (wk), Navin Param, Janak Prakash, Aryaman Sunil, Anantha Krishna, Amjad Mahboob (captain), Vinoth Baskaran, Selladore Vijayakumar

SQUADS:

Nepal (From): Ishan Pandey, Paras Khadka (captain), Aarif Sheikh, Dipendra Singh Airee, Kushal Malla, Binod Bhandari (wk), Sundeep Jora, Sompal Kami, KC Karan, Sandeep Lamichhane, Sushan Bhari, Rohit Paudel, Pawan Sarraf, Lalit Rajbanshi, Abinash Bohara

Singapore (From): Amjad Mahboob (captain), Manpreet Singh (wk), Janak Prakash, Aahan Gopinath Achar, Aryaman Sunil, Avi Dixit, Rohan Rangarajan, Sidhant Singh, Tim David, Aritra Dutta, Rezza Gaznavi, Anantha Krishna, Arjun Mutreja, Selladore Vijayakumar, Vinoth Baskaran, Surendran Chandramohan, Navin Param, Utsav Rakshit

Check Dream11 Prediction / Nepal Dream11 Team / Singapore Dream11 Team / SIN vs NEP Dream 11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more