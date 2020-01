Dream11 Team Tips and Tricks

NRC vs MHB I-League 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Neroca FC vs Mohun Bagan at Khuman Lampak Main Stadium 2:00 PM IST:

NRC vs MHB Dream11 prediction

Goalkeeper: Sankar Roy

Defenders: Ashutosh Mehta, Ousmane Diawara, Daneil Cyrus

Midfielders: Nongdamba Naorem, Joseba Beitia, Boubacar Diawara, Yumkhaibam Singh, Khaiminthang Lhungdim

Attackers: Baba Diawara, Sekle Yawo Zico

Predicted XI

NEROCA FC: Marvin Phillip, Ousmane Diawara, Zodingliana Ralte, Moirangthem Dhananjoy Singh, Boubacar Diarra, Chanso Horam, Khaiminthang Lhungdim, Yumkhaibam Singh, Sushil Meitei, Thokchom Johnson Singh, Sekle Yawo Zico.

Mohun Bagan FC: Sankar Roy, Daneil Cyrus, Francisco Morante, Dhanachandra Singh, Ashutosh Mehta, Joseba Beitia, Fran Gonzalez, Sahil Sheikh, Baba Diawara, Nongdamba Naorem, Subha Ghosh.

SQUADS

Neroca FC: Marvin Phillip, Bishorjit Singh, Golmei Golmei Rongmei, Pritam Singh, Kongbrailatpam Manjit Sharma, Wahengbam Rojen Meetei, Chingakham Roshan Singh, Seikhohao Seikhohao Haokip, Boubacar Diarra, Imran Khan, Taryk Sampson, Moirangthem Dhananjoy Singh, Sushil Meitei, Gaty Kouami, Zodingliana Ralte, Yumkhaibam Yumkhaibam Singh, Siam Hanghal, Nongthombam Ronaldo, Thokchom Johnson Singh, Sonam Chothe, Ronald Singh, Laitonjam Laitonjam Singh, Ousmane Diawara, Khaiminthang Lhungdim, Ngangom Ronald, Gangnam Roman Singh, Chance Horam, Khanngam Horam, Manglem Nongthombam, Varun Thokchom, Sekle Yawo Zico

Mohun Bagan: Sankar Roy, Shilton Paul, Debjit Majumder, Francisco Morante, Gurjinder Kumar, Lalramchullova, Dhanachandra Singh, Daneil Cyrus, Fran González, Alexander Jesuraj, Nongdamba Naorem, Lalramzauva Khiangte, Surabuddin Mollick, Shilton D’Silva, Sheikh Sahil, Bikramjit Singh, Britto PM, Sheikh Faiaz, Komron Tursunov, Ashutosh Mehta, Babá Diawara, Joseba Beitia, Suhair VP, Subha Ghosh

