OMN vs NED Dream11 Tips and Predictions

Here is today’s Dream11 pick for OMN vs NED

My Dream11 Team

Tobias Visee, Jatinder Singh, Max O’Dowd, Antonius Staal, Zeeshan Maqsood, Khawar Ali (CAPTAIN), Colin Ackermann, Roelof van der Merwe, Amir Kaleem (VICE CAPTAIN), Paul van Meekeren, Mohammad Nadeem

The match starts at 3:30 PM IST

OMN vs NED Predicted 11

Netherlands: Tobias Visee, Max O’Dowd, Antonius Staal, Colin Ackermann, Pieter Seelaar (C), Roelof van der Merwe, Scott Edwards (wk), Shane Snater, Fred Klaasen, Paul van Meekeren, Brandon Glover

Oman: Khawar Ali, Jatinder Singh, Aqib Ilyas, Zeeshan Maqsood (C), Amir Kaleem, Khurram Nawaz, Sandeep Goud, Suraj Kumar (wk), Mohammad Nadeem, Fayyaz Butt, Bilal Khan

SQUADS:

Netherlands: Tobias Visee, Max O’Dowd, Antonius Staal, Colin Ackermann, Pieter Seelaar (C), Roelof van der Merwe, Scott Edwards (wk), Shane Snater, Fred Klaasen, Paul van Meekeren, Brandon Glover, Ben Cooper, Philippe Boissevain, Ryan ten Doeschate, Timm van der Gugten

Oman: Khawar Ali, Jatinder Singh, Aqib Ilyas, Zeeshan Maqsood (C), Amir Kaleem, Khurram Nawaz, Sandeep Goud, Suraj Kumar (wk), Mohammad Nadeem, Fayyaz Butt, Bilal Khan, Sufyan Mehmood, Mehran Khan, Naseem Khushi, Kaleemullah, Jay Odedra

