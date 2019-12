PR vs NMG Dream11 Tips and Predictions

Here is today’s Dream11pick for PR vs NMG

My Dream11 Team

Heino Kuhn (VICE CAPTAIN), Ben Dunk, Faf du Plessis (CAPTAIN), James Vince, JJ Smuts, Chris Morris, Isuru Udana, Imran Tahir, Tabraiz Shamsi, Bjorn Fortuin and Beuran Hendricks

The match starts at 1:30 PM IST

PR vs NMG Predicted 11

Paarl Rocks: Henry Davids, Cameron Delport, Faf du Plessis (C), James Vince, Sibonelo Makhanya, Kyle Verreynne (WK), Isuru Udana, Hardus Viljoen, Bjorn Fortuin, Keshav Maharaj and Kerwin Mungroo

Nelson Mandela Bay Giants: Jason Roy, Ben Dunk (WK), JJ Smuts (C), Heino Kuhn, Ryan ten Doeschate, Marco Marias, Chris Morris, Junior Dala, Beuran Hendricks, Imran Tahir and Akhona Mnyaka

SQUADS:

Paarl Rocks: Henry Davids, Cameron Delport, Faf du Plessis (C), James Vince, Sibonelo Makhanya, Kyle Verreynne (WK), Isuru Udana, Hardus Viljoen, Bjorn Fortuin, Keshav Maharaj and Kerwin Mungroo, Ferisco Adams, Mangaliso Mosehle, Dwaine Pretorius, Thando Ntini

Nelson Mandela Bay Giants: Jason Roy, Matthew Breetzke, Ben Dunk (WK), JJ Smuts (C), Heino Kuhn, Ryan ten Doeschate, Marco Marias, Chris Morris, Junior Dala, Beuran Hendricks, Imran Tahir and Akhona Mnyaka, Nandre Burger, Onke Nyaku

