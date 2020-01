Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Afghanistan U19 vs India U19: Captain And Vice Captain For Today's ICC Under-19 World Cup 2020 Warm-up Match AF-U19 vs IN-U19 at Pretoria at 1:30 PM IST January 12

Toss at 1:00 PM IST – Match begins at 1:30 PM IST

AF-U19 vs IN-U19 Dream11 Team Prediction

Thakur Tilak Verma (captain), Ibrahim Zadran (vice-captain), Dhruv Chand Jurel, Yashasvi Jaiswal, Priyam Garg, Shafiqullah Ghafari, Abid Mohammadi, Abdul Rahman, Atharva Ankolekar, Kartik Tyagi, Noor Ahmad

AF-U19 vs IN-U19 Squads

Afghanistan Under-19: Farhan Zakhil (captain), Sediq Atal, Rahmanullah Zadran, Ibrahim Zadran, Ishaq Mohammadi, Noor Ahmad, Shafiqullah Ghafari, Jamshid Mir Alikhil, Abdul Rahman, Abid Taniwal, Fazal Haq, Imran Mir, Zohaib Zamankhil, Asif Musazai, Abid Mohammadi.

India Under-19: Priyam Garg (captain), Yashasvi Jaiswal, Tilak Varma, Divyaansh Saxena, Dhruv Chand Jurel (vc), Shashwat Rawat, Siddhesh Veer, Shubhang Hegde, Ravi Bishnoi, Akash Singh, Kartik Tyagi, Atharva Ankolekar, Kumar Kushagra, Sushant Mishra, Vidyadhar Patil.

