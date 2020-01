Dream11 Team Prediction

Date: January 22, 2020.

Time: 7:30 PM IST (January 19)

Venue: Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex

Goalkeeper- G Sing Sandhu

Defenders- A Serran, Juanans, N Das, S Sarangi

Midfielders- R Augusto, D Delgado, X Hernandez, J Mawhmingthanga

Forwards- S Chhetri (C) , A Santana

BFC vs ODS Probable XI

Bengaluru FC: Gurpreet Singh, Juanan, Alberto Serrán, Nishu Kumar, Rahul Bheke, Harmanjot Khabra, Erik Paartalu, Dimas Delgado, Manuel Omwu, Sunil Chhetri, Ashique Kuruniyan

Odisha FC: Francisco Dorronsoro, Carlos Delgado, Gaurav Bora, Narayan Das, Shubham Sarangi, Xisco Hernandez, Marcos Tebar, Vinit Rai, Aridane, Nandhakumar Sekar, Jerry Mawihmingthanga

SQUADS

Bengaluru FC: Gurpreet Singh, Prabhsukhan Gill, Aditya Patra, Rahul Bheke, Sairut Kima, Juanan, Rino Anto, Nishu Kumar, Gursimrat Singh, Alberto Serrán, Erik Paartalu, Eugeneson Lyngdoh, Kean Lewis, Harmanjot Khabra, Raphael Augusto, Dimas Delgado, Udanta Singh, Suresh Wangjam, Manuel Omwu, Sunil Chhetri, Semboi Haokip, Ashique Kuruniyan, Deshorn Brown, Parag Srivas

Odisha FC: Diawandou Diagne, Francisco Dorronsoro, Ankit Bhuyan, Arshdeep Singh, Mohammad Sajid Dhot, Narayan Das, Carlos Delgado, Rana Gharami, Lalchhuanmawia Fanai, Amit Tudu, Vanlalbiaa Chhangte, Gaurav Bora, Bikramjit Singh, Marcos Tebar, Xisco Hernandez, Martín Pérez Guedes, Vinit Rai, Jerry Mawihmingthanga, Nandhakumar Sekar, Lalhrezuala Sailung, Aridane, Daniel Lalhlimpuia, Shubham Sarangi, Romeo Fernandes, Seiminmang Nanchong

