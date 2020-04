Dream11 Tips And Prediction

Dream11 Team Prediction CTBC Brothers vs Fubon Guardians Chinese Professional Baseball League 2020 – Fantasy Tips For Today's Match CTB vs FBG: CTBC Brothers vs Fubon Guardians Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's Baseball match, CTBC Brothers vs Fubon Guardians Dream11 Team Player List, CTB Dream11 Team Player List, FBG Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Baseball Tips CTBC Brothers vs Fubon Guardians, Baseball Tips – Chinese Professional Baseball League 2020, Baseball Tips And Predictions – CTB vs FBG CPBL 2020

CTB vs FBG My Dream11 Team

Outfielders: C Wen-Chieh, C Chen-Wei, L Yin-Lun

Infielders: W Wei-Chen, P Chih-Fang, H Chin-Lung (C), L Li

Pitcher: J De Paula

Catcher: L Hung-Yu (VC)

CTB vs FBG Squads

China Trust Brothers: Chan Tzu-Hsien, Chen Wen-Chieh, Chen Tzu-Hao, Chang Chih-Hao, Lin Shu-Yi, Chou Szu-Chi, Wang Wei-Chen, Lin Chih-Sheng, Wu Tung-Jung, Chiang Kun-Yu, Yueh Tung-Hua, Su Wei-Ta, Pan Chih-Fang, Hsu Chi-Hung, Esmil Rogers, Ariel Miranda, José De Paula, Liao Yi-Chung, Huang En-Sih, Lee Chen-Chang, Tsai Chi-Che, Wu Chun-Wei, Cheng Kai-Wen, Peng Shih-Ying, Hsieh Jung-Hao, Chou Lei, Huang Chun-Sheng, Kao Yu-Chieh

Fubon Guardians: Kao Kuo-Lin, Chen Pin-Chieh, Lin Che-Hsuan, Hu Chin-Lung, Chang Cheng-Wei, Yu Sen-Hsu, Chen Kai-Lun, Fan Kuo-Chen, Lee Tsung-Hsien, Wang Cheng-Tang, Chiang Chih-Hsien, Lin Yi-Chuan, Lo Kuo-Hua, Lin Chen-Hua, Lin Yi-Hao, Fan Yu-Yu, Tsai Ming-Jin, Wang Wei-Yung, Chiang Kuo-Hao, Bryan Woodall, Henry Sosa, Chen Shih-Peng, Fang Ke-Wei, Lin Yu-Ying, Dai Pei-Feng

