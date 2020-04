Dream11 Team Prediction

Diriangen FC vs Real Madriz FC Nicaragua League 2020: Captain, Vice-Captain And Football Tips For DIR vs RM Today's Match at Estadio Cacique Diriangen 2.30 AM IST:

Diriangen FC will host Real Madriz on Sunday morning in a Nicaragua League clash. DIR is placed at the second position in the event standings with 32 points scored in their account. In the total of 17 matches played, they have won 9 matches, tied 5 matches and lost 3 matches.

On the other hand, Real Madriz is placed at the 8th position in the event standings with 17 points scored in their account. In the total of 16 matches played, they have won 5 matches, tied 2 matches and lost 9 matches.

Kick-Off Time: The Nicaragua League 2020 match between Diriangen FC vs Real Madriz FC will start at 2.30 AM IST.

Venue: Estadio Cacique Diriangen

My Dream11 Team

Rodriguez, Jarquin, Montiel, E. Hernandez, Fletes, Acuna, Zuniga, Pineda, Laureiro, Rayo, Bordas

Probable XIs

Playing 11 of DIR:

Espinoza, Hernandez, Montiel, Roman, Lopez, Fletes, Zapata, Laureiro, Jarquin, Acuna, Zuniga

Playing 11 of RM:

Simon Rodriguez; R Espinoza, R Diaz, J Moreno, N Quinones, W Vasquez, W Wilson, D Pineda, G Gradiz, U Rayo, L Bordas

SQUADS

Diriangén FC: Bernardo Gradilla, Ronaldo Espinoza, Jezerth Valenzuela, Yair Espinoza, Oscar Balladares, Érick Téllez, Bismarck Montiel, Cyril Errington, Denis Mayorga, Bryant Román, Jason Coronel, Bernardo Laureiro, Luis Fernando Coronel, Víctor Parrales, Francisco Vargas, Daniel Martínez, Elyin Hernández, Jeffrey Araica, Tulio López, Jonathan Zapata, Marvin Fletes, Misael Álvarez, Elvin Martínez, Engel Balladare, Álvaro Hernández, Abner Acuña, Miguel Pucharella, Danilo Zúñiga, David Jarquin, Kevin González, Cristóbal Aragón, Moisés Collado, Sebastian Barquero

Real Madriz: Simon Rodriguez, Mashuel Amador, Anderson Calderon, Levyn Castillo, Daniel Suazo, Nicolas Quinones, Bryan Rodriguez, Engels Zeledon, Joel Obando, Roger Trujillo, Randy Diaz, Josue Ramirez, Wilder Wilson, Jamilton Morendo, Macheel Tinoco, Bayardo Flores, Gezer Gradiz, Azel Hernandez, Dominic Pineda, Amfed Luquez, Roris Espinoza, Bryan Viveros, Kevin Ramos, Fernando Ramirez, Andres Garzon, Alvaro Bermudez, Ramon Estrada, Sergio Rodriguez, Evert Martinez, Brayan Ortiz, Jose Miguel Lopez, Manuel Ortega, Waldner Pineda, Jose Vasquez, Ulises Rayo, Lester Bordas, Daniel Ortega, Nilson Lagos, Pedro Aguirre

