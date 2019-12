Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Eczacibasi Vitra Istanbul vs Itambe Minas: Captain And Vice Captain For Today FIVB Women's Club World Championships Between EVI vs ITM at Shaoxing in China 2:30 PM IST December 4

Match begins at 2:30 PM IST

Your captaincy picks should be from Y Guveli, N Pereira, D Mcclendon, S C D P Blassiol

EVI vs ITM Dream11 Team Prediction

Simge Sebnem Akoz, Marcirs Carmeiro, Yasemin Guvel (CAPTAIN), Natalia Pereira, Deja Mcclendon (VICE CAPTAIN), Nonique Sheilla Castro De Paula Blassioli

EVI vs ITM Probable 6s

Eczacibasi Vitra Istanbul: Simge Sebnem Akoz, Carli Llyod, Lauren Gibbemeyer, Natalia Pereira, Tijama Boskovic, Yasemin Guvel

Itambe Minas Tenis Clube: Leia Henrique Da Silva Nicolosi, Marcirs Carmeiro, Caroline Gattaz , Deja Mcclendon, Nonique Sheilla Castro De Paula Blassioli

EVI vs ITM Squads

Eczacibasi Vitra Istanbul: Simge Sebnem Akoz (LIB) Carli Llyod (SET),Lauren Gibbemeyer (BLK), Natalia Pereira (ATT), Tijama Boskovic (UNI), Leia Henrique Da Silva Nicolosi (LIB), Marcirs Carmeiro (SET), Caroline Gattaz (BLK), Bruna Honorio Marques (ATT), Nonique Sheilla Castro De Paula Blassioli (UNI)

Itambe Minas Tenis Clube: Luanna Luiza Moreira Eiliano (LIB), Marcirs Carmeiro (SET), Caroline Gattaz (BLK), Bruna Honorio Marques (ATT), Nonique Helena Gervasio De Jesus (UNI), Leia Henrique Da Silva Nicolosi (LIB), Macris Carneiro (SET), Laura Kudiess (BLK), Jula Kudiess (BLK), Viviam Maria Pellegrino (BLK), Thasia Daher De Menezes (BLK), Deja Mcclendon (ATT), Lana Conceicao (ATT), Kasiely Clemente (ATT), Roslandy Acosta Alvarado (BLK), Sheilla Castro De Paula Balssioli (UNI)

