Dream11 Team Prediction FC Goa vs Bengaluru FC: Captain And Vice Captain For Today HERO ISL INDIAN SUPER LEAGUE 2019-20 Match 20 FCG vs BFC at Sree Kanteerava Stadium, Karnataka 7:30 PM IST January 3

Match begins at 7:30 PM IST

Your captaincy picks should be from Coro, Hugo Boumous, Manvir Singh, Sunil Chhetri, Udanta Singh, Juanan.

Your top picks from the game should include

FCG vs BFC Dream11 Team Prediction

Mohammad Nawaz, Carlos Peña, Serigne Fall, Rahul Bheke, Raphael Augusto, Lenny Rodrigues, Dimas Delgado, Erik Paartalu, Coro (CAPTAIN), Kingslee Fernandes, Sunil Chhetri (VICE CAPTAIN)

FCG vs BFC Probable XI

Bengaluru: Gurpreet Singh Sandhu (GK), Albert Serran, Juanan, Harmanjot Khabra, Nishu Kumar, Erik Paartalu, Raphael Augusto, Dimas Delgado, Sunil (C), Ashique, Udanta Singh

Goa: Mohammad Nawaz (GK), Carlos Pena, Seriton Fernandes, Mourtada Fall, Mandar Rao Dessai, Lenny Rodrigues, Jackichand, Brandon Fernandes, Ahmed, Hugo Boumous, Ferran Corominas

FCG vs BFC Squads

FC Goa: Mohammad Nawaz, Lalawmpuia, Shubham Dhas, Naveen Kumar, Konsham Singh, Carlos Peña, Seriton Fernandes, Saviour Gama, Serigne Fall, Aibanbha Dohling, Mohamed Ali, Amey Ranawade, Hugo Boumous, Ahmed Jahouh, Brandon Fernandes, Princeton Rebello, Jackichand Singh, Kingslee Fernandes, Edu Bedia, Lenny Rodrigues, Mandar Desai, Seminlen Doungel, Coro, Manvir Singh, Liston Colaco

Bengaluru FC: Gurpreet Singh, Prabhsukhan Gill, Aditya Patra, Rahul Bheke, Sairut Kima, Juanan, Rino Anto, Nishu Kumar, Gursimrat Singh, Alberto Serrán, Erik Paartalu, Eugeneson Lyngdoh, Kean Lewis, Harmanjot Khabra, Raphael Augusto, Dimas Delgado, Udanta Singh, Suresh Wangjam, Manuel Omwu, Sunil Chhetri, Semboi Haokip, Ashique Kuruniyan, Ajay Chhetri, Parag Srivas, Edmund Lalrindika.

