Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Guangdong Evergrande vs Imoco Volley Conegliano: Captain And Vice Captain For Today FIVB Women’s Club World Championships Between GEVC vs IVC at Shaoxing in China 5:30 PM IST December 4: GEVC vs IVC Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today FIVB Women’s Club World Championships, Guangdong Evergrande vs Imoco Volley Conegliano: Between Guangdong Evergrande vs Imoco Volley Conegliano. Also Check Imoco Volley Conegliano Dream 11 Team Player List, Guangdong Evergrande Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Match begins at 5:30 PM IST

Your captaincy picks should be from Xiaohan Mei, Yang Hanyu, Tatyana Kosheleva, Paola Ogechi Egonu

GEVC vs IVC Dream11 Team Prediction

Lin Li, Joanna Wolosz, Xiaohan Mei, Yang Hanyu, Tatyana Kosheleva (VICE CAPTAIN), Paola Ogechi Egonu (CAPTAIN)

GEVC vs IVC Probable 6s

Guangdong Evergrande : Lin Li, Xiaohan Mei, Yang Hanyu, Tatyana Kosheleva, Qingqing Du

Imoco Volley Conegliano: Monica De Gennaro, Joanna Wolosz , Robin De Kruijf , Kimberly Hill , Paola Ogechi Egonu

GEVC vs IVC Squads

Guangdong Evergrande Volleyball Club : Peiyan Chen, Yao Li c, Chunan Zhang, Li Lin, Dobriana Rabadzhieva, Jiarui Yu, Xiaoting Xu, Yan Sun, Qingqing Du, Min Wang, Jiaxin Zhang, Xi Xi, Hanyu Yang, Yixin Zheng, Tatyana Kosheleva, Tingting Cao, Xiaohan Mei, Fengmei Zhang, Yanchi Pi

Imoco Volley Conegliano: Indre Sorokaite, Robin De Kruijf, Jennifer Geerties, Raphaela Folie, Eleonora Fersino, Alexandra Botezat, Monica De Gennaro, Chiaka Ogbogu, Nkemdilim Ruth Terry Enweonwu, Giulia Gennari, Joanna Wolosz, Kimberly Hill, Miryam Fatime Sylla, Paola Ogechi Egonu, Emma Cagnin

Check Dream11 Prediction / GEVC Dream11 Team / Imoco Volley ConeglianoDream11 Team / Guangdong Evergrande Dream11 Team / IVC Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Volleyball Tips and more