Published: December 4, 2019 10:46 AM IST

Dream11 Prediction and Tips Dream11 Team Prediction Guangdong Evergrande vs Imoco Volley Conegliano: Captain And Vice Captain For Today FIVB Women’s Club World Championships Between GEVC vs IVC at Shaoxing in China 5:30 PM IST December 4: GEVC vs IVC Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today FIVB Women’s Club World Championships, Guangdong Evergrande vs Imoco Volley Conegliano: Between Guangdong Evergrande vs Imoco Volley Conegliano. Also Check Imoco Volley Conegliano Dream 11 Team Player List, Guangdong Evergrande Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips. Match begins at 5:30 PM IST Your captaincy picks should be from Xiaohan Mei, Yang Hanyu, Tatyana Kosheleva, Paola Ogechi Egonu GEVC vs IVC Dream11 Team Prediction Lin Li, Joanna Wolosz, Xiaohan Mei, Yang Hanyu, Tatyana Kosheleva (VICE CAPTAIN), Paola Ogechi Egonu (CAPTAIN) GEVC vs IVC Probable 6s Guangdong Evergrande : Lin Li, Xiaohan Mei, Yang Hanyu, Tatyana Kosheleva, Qingqing Du Imoco Volley Conegliano: Monica De Gennaro, Joanna Wolosz , Robin De Kruijf , Kimberly Hill , Paola Ogechi Egonu GEVC vs IVC Squads Guangdong Evergrande Volleyball Club : Peiyan Chen, Yao Li c, Chunan Zhang, Li Lin, Dobriana Rabadzhieva, Jiarui Yu, Xiaoting Xu, Yan Sun, Qingqing Du, Min Wang, Jiaxin Zhang, Xi Xi, Hanyu Yang, Yixin Zheng, Tatyana Kosheleva, Tingting Cao, Xiaohan Mei, Fengmei Zhang, Yanchi Pi Imoco Volley Conegliano: Indre Sorokaite, Robin De Kruijf, Jennifer Geerties, Raphaela Folie, Eleonora Fersino, Alexandra Botezat, Monica De Gennaro, Chiaka Ogbogu, Nkemdilim Ruth Terry Enweonwu, Giulia Gennari, Joanna Wolosz, Kimberly Hill, Miryam Fatime Sylla, Paola Ogechi Egonu, Emma Cagnin Check Dream11 Prediction / GEVC Dream11 Team / Imoco Volley ConeglianoDream11 Team / Guangdong Evergrande Dream11 Team / IVC Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Volleyball Tips and more

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