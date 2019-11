Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Haryana vs Mumbai: Captain And Vice Captain For Today Group B, Round 1, Syed Mushtaq Ali Trophy 2019-20 Between HAR vs MUM in Hyderabad 2:00 PM IST November 9: HAR vs MUM Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Group D, Round 2, Syed Mushtaq Ali Trophy 2019-20: Between Haryana and Mumbai. Also Check Mumbai Dream 11 Team Player List, Haryana Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 1:30 pm IST – Match begins at 2:00 PM IST

HAR vs MUM Dream11 Team Prediction

Siddhesh Lad, Suryakumar Yadav (vice-captain), Aditya Tare (captain), Nitin Saini, Chaitanya Bishnoi, Jayant Yadav, Rahul Tewatia, Dhawal Kulkarni, Tushar Deshpande, Shams Mulani, Amit Mishra

HAR vs MUM Probable XI

Mumbai: Aditya Tare (wk), Jay Gokul Bista, Suryakumar Yadav (captain), Siddhesh Lad, Sarfaraz Khan, Shams Mulani, Dhawal Kulkarni, Shubham Ranjane, Kruthik Hanagavadi, Sujit Nayak, Tushar Deshpande

Haryana: Himanshu Rana, Chaitanya Bishnoi, Yashu Sharma, Nitin Saini (captain & wk), Ankit Kumar, Rahul Tewatia, Sumit Kumar, Jayant Yadav, Amit Mishra, Arun Chaprana, Ashish Hooda

HAR vs MUM Squads

Mumbai: Jay Gokul Bista, Aditya Tare (w), Suryakumar Yadav (c), Siddhesh Lad, Sarfaraz Khan, Shams Mulani, Dhawal Kulkarni, Shubham Ranjane, Kruthik Hanagavadi, Sujit Nayak, Tushar Deshpande, Parikshit Valsangkar, Dhrumil Matkar

Haryana: Ankit Kumar, Pramod Chandila, Mohit Hooda, Prashant Vashist, Chaitanya Bishnoi, Nitin Saini (w), Kapil Hooda, Amit Mishra (c), Ashish Hooda, Ajit Chahal, Shivam Chauhan, Arun Chaprana, Treyaksh Bali, Tinu Kundu

