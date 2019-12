Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades: Captain And Vice Captain For Today BIG BASH LEAGUE BBL 2019-20 Match 11 HUR vs REN at Bellerive Oval, Hobart 09:15 AM IST December 24: HUR vs REN Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Qatar T10 League, Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades: Between Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades. Also Check Melbourne Renegades Dream 11 Team Player List, Hobart Hurricanes Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 08:45 AM IST – Match begins at 09:15 AM IST

Captain and Vice-Captain Selection:

Captain- S Marsh, A Finch, D’Arcy Short, Q Ahmed, Ben McDermott

Vice-Captain– S Harper, B Webster, J Faulkner, K Richardson, R Meredith

HUR vs REN Dream11 Team Prediction

Wicketkeeper – Sam Harper

Batsmen – George Bailey, Shaun Marsh (captain), Aaron Finch (vice-captain), Tom Cooper

All-Rounders – James Faulkner, D’Arcy Short

Bowlers – Cameron Boyce, Richard Gleeson, Harry Gurney, Nathan Ellis

HUR vs REN Probable XI

Hobart Hurricanes: D’Arcy Short, Caleb Jewell, Ben McDermott (c and wk), GJ Bailey, David Miller, Simon Milenko, James Faulkner, Nathan Ellis, Qais Ahmad, Riley Meredith, Clive Rose

Melbourne Renegades: Aaron Finch (captain), Sam Harper (wicketkeeper), Shaun Marsh, Beau Webster, Tom Cooper, Daniel Christian, Jack Wildermuth, Cameron Boyce, Kane Richardson, Richard Gleeson, Harry Gurney

HUR vs REN Squads

Hobart Hurricanes Squad: D Arcy Short, Caleb Jewell, Ben McDermott(w/c), David Miller, Macalister Wright, Simon Milenko, Thomas Rogers, Nathan Ellis, Qais Ahmad, Clive Rose, Riley Meredith, George Bailey, James Faulkner

Melbourne Renegades Squad: Sam Harper(w), Aaron Finch(c), Shaun Marsh, Tom Cooper, Beau Webster, Daniel Christian, Jack Wildermuth, Cameron Boyce, Kane Richardson, Richard Gleeson, Harry Gurney, Jake Fraser-McGurk, Marcus Harris

