Published: January 17, 2020 11:01 AM IST

Dream11 Guru Predictions and Tips_Khulna Tigers vs Rajshahi Royals BPL 2019-20

Dream11 Team Tips and Prediction Khulna Tigers vs Rajshahi Royals BPL Final: Captain And Vice Captain For Today BPL T20 Final KHT vs RAR at Sher-e-Bangla Stadium, Dhaka, 6 PM IST: After six weeks of entertainment, it has boiled down to this. Khulna Tigers will lock horns with Rajshahi Royals in what is expected to be a cracker of a final. Both sides have big-hitters which means a big score and big sixes would be on the cards. BPL Match Details TOSS – The toss between Khulna Tigers and Rajshahi Royals will take place at 5.30 PM (IST). Time: 6 PM IST. Venue: Shere Bangla National Stadium, Dhaka.

My Dream11 Team Keeper – Irfan Sukkur Batters – Nazmul Hossain Shanto (VC), Rilee Rossouw, Shoaib Malik (C), Afif Hossain All-Rounders- Andre Russell, Robbie Frylinck Bowlers – Shafiul Islam, Mohammad Amir, Farhad Reza, Mohammad Irfan KHT vs RAR Probable Playing XIs Khulna Tigers: Najmul Hossain Shanto, Mehidy Hasan, Rilee Rossouw, Mushfiqur Rahim (C/wk), Najibullah Zadran, Shamsur Rahman, Robbie Frylinck, Mohammad Amir, Shafiul Islam, Shahidul Islam, Aliss Islam. Rajshahi Royals: Liton Das (wk), Afif Hossain, Shoaib Malik, Andre Russell (C), Ravi Bopara, Alok Kapali, Farhad Reza, Taijul Islam, Kamrul Islam Rabbi, Mohammad Irfan, Abu Jayed. KHT vs RAR SQUADS Khulna Tigers: Najmul Hossain Shanto, Mehidy Hasan, Rilee Rossouw, Mushfiqur Rahim (wk/C), Shamsur Rahman, Najibullah Zadran, Robbie Frylinck, Aminul Islam, Shafiul Islam, Mohammad Amir, Shahidul Islam, Saif Hassan, Robiul Haque, Tanvir Islam, Aliss Islam. Rajshahi Royals: Liton Das (wk), Afif Hossain, Shoaib Malik, Ravi Bopara, Andre Russell (C), Alok Kapali, Farhad Reza, Taijul Islam, Kamrul Islam, Abu Jayed, Mohammad Irfan, Irfan Sukkur, Nahidul Islam, Minhajul Abedin Afridi. Check Dream11 Prediction/ Khulna Tigers Dream11 Team/ Rajshahi Royals Dream11 Team/ KHT Dream11 Team/ RAR Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Predictions/ Online Cricket Tips and more.

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