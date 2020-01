Dream11 Team Prediction

MCI vs MUN: Captain And Vice Captain For Todays Carabao Cup 2019-20 Semi-Final Leg 2 Manchester United vs Manchester City at Etihad Stadium 1:15 AM IST January 30:

Dream11 Team Prediction Manchester United vs Manchester City Carabao Cup 2019-20 – Football Tips For Today’s Leg 1 MUN vs MCI of Carabao Cup 2019-20 in Old Trafford: Manchester United vs Manchester City Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s Carabao Cup 2019-20, Manchester United vs Manchester City Dream11 Team Player List, Manchester City Dream11 Team Player List, Manchester United Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Manchester United vs Manchester City, Carabao Cup 2019-20, Online Football Tips – Carabao Cup 2019-20, Football Tips And Predictions – MUN vs MCI Carabao Cup 2019-20, Online Football Tips And Predictions – Manchester United vs Manchester City Carabao Cup 2019-20

Dream11 Team Prediction

Claudio Bravo, Eric Garcia, Harry Maguire, Brandon Williams Kevin De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Juan Mata), Fred, Mason Greenwood and Gabriel Jesus.

Predicted XI

Manchester City: Claudio Bravo, Eric García, Nicolás Otamendi, Angeliño, João Cancelo, David Silva, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Phil Foden, Riyad Mahrez

Manchester United: Sergio Romero, Phil Jones, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Nemanja Matic, Andreas Pereira, Jesse Lingard, Luke Shaw, Diogo Dalot, Anthony Martial, Mason Greenwood

SQUAD

Manchester City: Claudio Bravo, Ederson, Scott Carson, Kyle Walker, John Stones, Angeliño, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, João Cancelo, Nicolás Otamendi, Taylor Harwood-Bellis, Alpha Dionkou, Raheem Sterling, Ilkay Gündogan, Oleksandr Zinchenko, Rodri, Kevin De Bruyne, Leroy Sané, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Phil Foden, Tommy Doyle, Adrian Bernabe, Gabriel Jesus, Sergio Agüero, Riyad Mahrez, Daniel Grimshaw, Eric García, Ian Poveda

Manchester United: David de Gea, Lee Grant, Sergio Romero, Matej Kovar, Eric Bailly, Phil Jones, Harry Maguire, Andreas Pereira, Marcos Rojo, Diogo Dalot, Luke Shaw, Timothy Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe, Ethan Laird, Brandon Williams, Di’Shon Bernard, Teden Mengi, Victor Lindelöf, Paul Pogba, Juan Mata, Anthony Martial, Jesse Lingard, Fred, Daniel James, Angel Gomes, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, James Garner, Scott McTominay, Tahith Chong, Arnau Puigmal, Max Taylor, Dylan Levitt, Marcus Rashford, Mason Greenwood, D’Mani Bughail-Mellor, Ethan Galbraith, Largie Ramazani

Check Dream11 Prediction/ Manchester United Dream11 Team/ Manchester City Dream11 Team/ MUN Dream11 Team/ MCI Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Predictions/ Online Football Tips and more.