Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Namibia vs United Arab Emirates: Captain And Vice Captain For Today CWC League 2 One-Day Match 2 NAM vs UAE at Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 11:30 AM IST January 6 : NAM vs UAE Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Qatar T10 League, Namibia vs United Arab Emirates: Between Namibia vs United Arab Emirates. Also Check United Arab Emirates Dream 11 Team Player List, Namibia Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 11:00 AM IST – Match begins at 11:30 AM IST

Your captaincy picks should be from Mohammad Usman, Junaid Siddique, Jan Frylinck , Bernard Scholtz

Your top picks from the game should include Mohammad Usman, Rohan Mustafa, Jan Frylinck, Bernard Scholtz, Junaid Siddique, Gerhard Erasmus, JJ Smit, Chirag Suri

NAM vs UAE Dream11 Team Prediction

JP Kotze, Mohammad Usman (VICE CAPTAIN), Stephen Baard, Gerhard Erasmus, Rohan Mustafa, Basil Hameed, Jan Frylinck (CAPTAIN), Ahmed Raza, Junaid Siddique, Bernard Scholtz, JJ Smit

NAM vs UAE Probable XI

Namibia: Gerhard Erasmus (C), Stephen Baard, Karl Birkenstock, Jan-Izak De Villiers, Jan Frylinck, Zane Green, JP Kotze, Bernard Scholtz, JJ Smit, Craig Williams, Pikky Ya France

United Arab Emirates: Chirag Suri, Rohan Mustafa, Darius D’Silva, Vriitya Aravind (WK), CP Rizwan, Basil Hameed, Mohammad Usman, Junaid Siddique, Zawar Farid, Ahmed Raza (C), Waheed Ahmed

NAM vs UAE Squads

United Arab Emirates: Chirag Suri, Rohan Mustafa, Darius D’Silva, Vriitya Aravind (WK), CP Rizwan, Basil Hameed, Mohammad Usman, Junaid Siddique, Zawar Farid, Ahmed Raza (C), Waheed Ahmed, Jonathan Figy, Karthik Meiyappan, Zahoor Khan.

Namibia: Gerhard Erasmus (C), Stephen Baard, Karl Birkenstock, Jan-Izak De Villiers, Jan Frylinck, Zane Green, JP Kotze, Bernard Scholtz, JJ Smit, Craig Williams, Pikky Ya France, Nicol Loftie-Eaton, Mauritius Ngupita, Ben Shikongo.

