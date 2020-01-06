Published: January 6, 2020 11:04 AM IST

Dream11 Team Prediction Namibia vs United Arab Emirates

Dream11 Prediction and Tips Dream11 Team Prediction Namibia vs United Arab Emirates: Captain And Vice Captain For Today CWC League 2 One-Day Match 2 NAM vs UAE at Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) 11:30 AM IST January 6 : NAM vs UAE Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Qatar T10 League, Namibia vs United Arab Emirates: Between Namibia vs United Arab Emirates. Also Check United Arab Emirates Dream 11 Team Player List, Namibia Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips. Toss at 11:00 AM IST – Match begins at 11:30 AM IST Your captaincy picks should be from Mohammad Usman, Junaid Siddique, Jan Frylinck , Bernard Scholtz Your top picks from the game should include Mohammad Usman, Rohan Mustafa, Jan Frylinck, Bernard Scholtz, Junaid Siddique, Gerhard Erasmus, JJ Smit, Chirag Suri NAM vs UAE Dream11 Team Prediction JP Kotze, Mohammad Usman (VICE CAPTAIN), Stephen Baard, Gerhard Erasmus, Rohan Mustafa, Basil Hameed, Jan Frylinck (CAPTAIN), Ahmed Raza, Junaid Siddique, Bernard Scholtz, JJ Smit NAM vs UAE Probable XI Namibia: Gerhard Erasmus (C), Stephen Baard, Karl Birkenstock, Jan-Izak De Villiers, Jan Frylinck, Zane Green, JP Kotze, Bernard Scholtz, JJ Smit, Craig Williams, Pikky Ya France United Arab Emirates: Chirag Suri, Rohan Mustafa, Darius D’Silva, Vriitya Aravind (WK), CP Rizwan, Basil Hameed, Mohammad Usman, Junaid Siddique, Zawar Farid, Ahmed Raza (C), Waheed Ahmed NAM vs UAE Squads United Arab Emirates: Chirag Suri, Rohan Mustafa, Darius D’Silva, Vriitya Aravind (WK), CP Rizwan, Basil Hameed, Mohammad Usman, Junaid Siddique, Zawar Farid, Ahmed Raza (C), Waheed Ahmed, Jonathan Figy, Karthik Meiyappan, Zahoor Khan. Namibia: Gerhard Erasmus (C), Stephen Baard, Karl Birkenstock, Jan-Izak De Villiers, Jan Frylinck, Zane Green, JP Kotze, Bernard Scholtz, JJ Smit, Craig Williams, Pikky Ya France, Nicol Loftie-Eaton, Mauritius Ngupita, Ben Shikongo. Check Dream11 Prediction / UAE Dream11 Team / United Arab Emirates Dream11 Team / Namibia Dream11 Team / NAM Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more

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