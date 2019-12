Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Otago Sparks vs Auckland Hearts: Captain And Vice Captain For Today Dream11 Super Smash Women 2019-20 OS-W vs AH-W at Bert Sutcliffe Oval 2:30 AM IST December 15: OS-W vs AH-W Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Qatar T10 League, Otago Sparks vs Auckland Hearts: Between Otago Sparks vs Auckland Hearts. Also Check Auckland Hearts Dream 11 Team Player List, Otago Sparks Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 2:00 AM IST – Match begins at 2:30 AM IST

Your captaincy picks should be from Suzie Bates , Anna Peterson , Katie Perkins , Holly Huddleston

Your top picks from the game should include Katey Martin, Bella Armstrong, Suzie Bates , Anna Peterson , Katie Perkins , Holly Huddleston, Fran Jonas

OS-W vs AH-W Dream11 Team Prediction

Katey Martin, Lauren Down, Katie Perkins, Bella James, Eden Carson, Anna Peterson (VICE CAPTAIN), Suzie Bates (CAPTAIN), Holly Huddleston, Bella Armstrong, Lisa Griffith, Emma Black

OS-W vs AH-W Probable XI

Auckland Hearts: Lauren Down, Anna Peterson (C), Katie Perkins, Saachi Shahri, Holly Huddleston, Bella Armstrong, Natasha van Tilburg, Arlene Kelly, Fran Jonas, Jesse Prasad, Regina Lilii.

Otago Sparks: Suzie Bates, Millie Cowan, Katey Martin (C & WK), Hayley Jensen, Lisa Griffith, Hannah Darlington, Bella James, Eden Carson, Ella Brown, Emma Black, Bhagya Herath

OS-W vs AH-W Squads

Otago Sparks: Suzie Bates (C), Millie Cowan, Ella Brown, Sophie Oldershaw, Hannah Darlington, Sophie Gray, Lisa Griffith, Bhagya Herath, Eden Carson, Bella James, Katey Martin, Hayley Jensen, Emma Black.

Auckland Hearts: Tariel Lamb, Regina Lilii, Roz McNeill, Anna Peterson (C), Bella Armstrong, Lauren Down, Holly Huddleston, Fran Jonas, Arlene Kelly, Katie Perkins, Jesse Prasad, Saachi Shahri, Natasha van Tilburg.

