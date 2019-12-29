Dream11 Tips And Predictions
Dream11 Team Prediction Otago Sparks Women vs Canterbury Magicians Women Women’s Super Smash 2019-20: Fantasy Cricket, Captain And Vice-Captain For Today’s Match 17 OS-W vs CM-W T20 at Molyneux Park, Alexandra 05:10 AM IST December 30: Also check Otago Sparks Women Dream11, Canterbury Magicians Women Dream11 team.
TOSS – The toss between Otago Sparks Women vs Canterbury Magicians Women will take place at 4.30 AM (IST) on December 30.
Time: 5.00 AM IST.
Venue: Molyneux Park, Alexandra
My Dream11 Team
Katey Martin, Kirsty Nation, Allie Mace-Cochrane, Bella James, Frankie Mackay (vice-captain), Hayley Jensen, Jacinta Savage, Suzie Bates (captain), Gabby Sullivan, Amanda Wellington, Hannah Darlington
OS-W vs CM-W Probable Playing XIs
Otago Sparks (Playing XI): Suzie Bates, Millie Cowan, Katey Martin (C & WK), Hayley Jensen, Amanda-Jade Wellington, Hannah Darlington, Bella James, Sophie Gray, Eden Carson, Emma Black, Sophie Oldershaw
Canterbury Magicians (Playing XI): Frankie Mackay (C), Kirsty Nation, Nat Cox, Allie Mace-Cochrane, Jacinta Savage, Laura Hughes (WK), Gabby Sullivan, Ella Chandler, Missy Banks, Sarah Asmussen, Jess Simmons
OS-W vs CM-W SQUADS:
Otago Sparks Women: Suzie Bates, Millie Cowan, Katey Martin (C & WK), Hayley Jensen, Amanda-Jade Wellington, Hannah Darlington, Bella James, Sophie Gray, Eden Carson, Emma Black, Sophie Oldershaw.
Canterbury Magicians Women: Frankie Mackay (C), Kirsty Nation, Nat Cox, Allie Mace-Cochrane, Jacinta Savage, Laura Hughes (WK), Gabby Sullivan, Ella Chandler, Missy Banks, Sarah Asmussen, Jess Simmons.
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