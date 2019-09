Dream11 Prediction

Team Thailand Women vs Papua New Guinea Women ICC Women’s T20 World Cup Qualifier 2019 – Cricket Prediction Tips For Today’s-T20 2nd Semifinal TL-W vs PN-W at Forthill, Dundee: The second semifinal between Thailand Women and Papua New Guinea Women will be a mouthwatering clash as both the teams are on the cusp of making history. The winner of the game will create history by making the cut for the all-important Women’s T20 World Cup for the first time.

TOSS – The toss between Thailand Women vs Papua New Guinea Women will take place at 6 PM (IST)!

Time: 6.30 PM IST

Venue: Forthill, Dundee

Dream11 Tips and Tricks

Keeper – Nannapat Koncharoenkai, Brenda Tau

Batters – Nattakan Chantam, Tanya Ruma, Konio Oala

All-Rounders – Nattaya Boochatham, Chanida Sutthiruang (C), Sibona Jimmy (VC)

Bowlers – Ravina Oa, Suleeporn Laomi, Onnicha Kamchomphu

My Dream11 Team

Nannapat Koncharoenkai, Brenda Tau, Nattakan Chantam, Tanya Ruma, Konio Oala, Nattaya Boochatham, Chanida Sutthiruang (C), Sibona Jimmy (VC), Ravina Oa, Suleeporn Laomi, Onnicha Kamchomphu

TL-W vs PN-W Probable Playing XIs —

Thailand Women: Naruemol Chaiwai, Nattakan Chantam, Nannapat Koncharoenkai (WK), Nattaya Boochatham, Chanida Sutthiruang, Sornnarin Tippoch (C), Ratanaporn Padunglerd, Onnicha Kamchomphu, Soraya Lateh, Suleeporn Laomi, Wongpaka Liengprasert.

Papua New Guinea Women: Sibona Jimmy, Naoani Vare, Brenda Tau (WK), Tanya Ruma, Veru Frank, Konio Oala, Kaia Arua (C), Ravina Oa, Vicky Araa, Mairi Tom, Natasha Ambo.

SQUADS —

Thailand Women: Naruemol Chaiwai, Nattakan Chantam, Nannapat Koncharoenkai (WK), Nattaya Boochatham, Chanida Sutthiruang, Sornnarin Tippoch (C), Ratanaporn Padunglerd, Onnicha Kamchomphu, Soraya Lateh, Suleeporn Laomi, Wongpaka Liengprasert, Rosenan Kanoh, Phannita Maya, Arriya Yenyueak.

Papua New Guinea Women: Sibona Jimmy, Naoani Vare, Brenda Tau (WK), Tanya Ruma, Veru Frank, Konio Oala, Kaia Arua (C), Ravina Oa, Vicky Araa, Mairi Tom, Natasha Ambo, Isabel Toua, Gari Buruka, Narela Ila.

Check Dream11 Prediction/ TL-W Dream11 Team/ PN-W Dream11 Team/ Thailand Women Women Dream11 Team/ Papua New Guinea Women Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more.