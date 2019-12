Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Tshwane Spartans vs Jozi Stars: Captain And Vice Captain For Today Mzansi Super League MSL 2019 Between TST vs JOZ at SuperSport Park, Centurion 9:00 PM IST December 5: TST vs JOZ Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Mzansi Super League MSL 2019, Tshwane Spartans vs Jozi Stars: Between Tshwane Spartans vs Jozi Stars. Also Check Jozi Stars Dream 11 Team Player List, Tshwane Spartans Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 8:30 pm IST – Match begins at 9:00 PM IST

Your captaincy picks should be from Reeza Hendricks, AB de Villiers, Temba Bavuma, Roelof van der Merwe, Wiaan Mulder, Morne Morkel, Daniel Christian, Kagiso Rabada

Your top picks from the game should include Morne Morkel , Temba Bavuma, Lungi Ngidi, AB de Villiers, Duanne Olivier

TST vs JOZ Dream11 Team Prediction

Heinrich Klaasen, Reeza Hendricks (CAPTAIN), Temba Bavuma, AB de Villiers, Wiaan Mulder (VICE CAPTAIN), Shoaib Malik, Daniel Christian, Roelof van der Merwe, Lungi Ngidi, Morne Morkel, Kagiso Rabada

TST vs JOZ Probable XI

Tshwane Spartans: Dean Elgar, Theunis de Bruyn, Wiaan Mulder, AB de Villiers, Heinrich Klaasen (C & WK), Petrus van Biljon, Roelof van der Merwe, Tom Curran, Lungi Ngidi, Morne Morkel, Corbin Bosch

Jozi Stars: Ryan Rickelton, Reeza Hendricks, Temba Bavuma (C), Rassie van der Dussen, Shoaib Malik, Daniel Christian, Sinethemba Qeshile (WK), Aaron Phangiso, Kagiso Rabada, Duanne Olivier, Dane Paterson

TST vs JOZ Squads

Tshwane Spartans: Dean Elgar, Theunis de Bruyn, Wiaan Mulder, AB de Villiers, Heinrich Klaasen (C & WK), Petrus van Biljon, Roelof van der Merwe, Tom Curran, Lungi Ngidi, Morne Morkel, Corbin Bosch, Vaughn van Jaarsveld, Lutho Sipamla, Tony de Zorzi, Waqar Salamkheil, Donavon Ferreira.

Jozi Stars: Ryan Rickelton, Reeza Hendricks, Temba Bavuma (C), Rassie van der Dussen, Shoaib Malik, Daniel Christian, Sinethemba Qeshile (WK), Aaron Phangiso, Kagiso Rabada, Duanne Olivier, Dane Paterson, Simon Harmer, Lizaad Williams, Nono Pongolo, Eathan Bosch, Gerald Coetzee, Jacques Snyman, Delano Potgieter.

