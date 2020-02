Dream11 Team Tips And Tricks

RM vs ATL La Liga 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Real Madrid vs Atletico Madrid at Bernabéu Stadium 08:30 PM IST:

Real Madrid vs Atletico Madrid Match Details

Date: February 1, 2020 (India)

Time: 8:30 PM IST

Venue: Bernabéu Stadium

RM vs ATL Dream11 prediction

Oblak, Ramos, Mendy, Lodi, Isco, Kroos, Modric, Partey, Jovic, Morata, Valverde

Dream11 predicted line-ups

Real Madrid: Alphonse Areola, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo, Dani Carvajal, Toni Kroos, James Rodríguez, Federico Valverde, Luka Jovic, Vinícius Júnior, Lucas Vázquez,

Atletico Madrid: Jan Oblak, Felipe, Stefan Savic, Renan Lodi, Sime Vrsaljko, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Thomas, Álvaro Morata, João Félix, Ángel Correa,

SQUADS

Real Madrid: Alphonse Areola, Thibaut Courtois, Diego Altube, Dani Carvajal, Éder Militão, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Nacho, Marcelo, Ferland Mendy, Adrián de la Fuente, Eden Hazard, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Casemiro, Federico Valverde, James Rodríguez, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Brahim Díaz, Isco, Karim Benzema, Luka Jovic, Mariano, Vinícius Júnior, Rodrygo

Atletico Madrid: Antonio Adán, Jan Oblak, Alex Dos Santos, José Giménez, Santiago Arias, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe, Vitolo, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, Rodrigo Riquelme, Manu Sánchez, Thomas, Koke, João Félix, Saúl Ñíguez, Ángel Correa, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Antonio Moya, Óscar Clemente, Álvaro Morata, Ivan Saponjic, Diego Costa, Sergio Camello, Darío Poveda, German Valera

