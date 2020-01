Dream11 Team Tips and Tricks

TRAU vs AFC I-League 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Tiddim Road Athletic Union vs Aizawl FC at Khuman Lampak Main Stadium 2:00 PM IST:

TRAU vs AFC Dream11 prediction

H Lalremruata, Richard Kasagga, Lalramhmunmawia, Oguchi Uche, Deepak Devrani, Chawnghlut Lalrosanga, Alfred Jaryan, Rochharzela, Krishananda Singh, Mc Malsawmzuala (vice-captain), Olariche Princewell Emeka (captain)

TRAU vs AFC SQUADS

TRAU FC: Gurpreet Singh, Mithun Samanta, Shayan Roy, Shahabaaz Khan, Sandeep Singh, Isaac Isinde, Abishek Das, Soraisham Singh, Tanmoy Ghosh, Yendrembam Denechandra Meitei, Deepak Devrani, Konsam Singh, Khungdongbam Krishananda Singh, Wahengbam Angousana Luwang, Robinson Singh, Oguchi Uche, Laishram Singh, Gerard Williams, Meitalkeishangbam Roger, Joseph Mayoma Olaleye, Khwetelhi Thopi, Abednego Tetteh, Olariche Princewell Emeka, Marcel Sacramento, Bedashwor Singh, Loken Meitei, Abhinas Ruidas, Ngangbam Singh

Aizawl FC: Zothanmawia, H Lalremruata, Lalawmpuia, Joseph Adjei, Lalthlahlova Lalthlalova, Jocko Richard Kasagga, Lalchungnunga, Joe Zoherliana, C Lalrosanga, Melory Laldinsanga, Lalhriatrenga, Lal Biakzuala, Lalramhmunmawia, Kingsley Obumneme, Ramhlunchhunga, Rochharzela, Paul Ramfangzauva, Isak Vanlalruatfela, Jesse Laldinpuia, Sangdingliana, Ayush Ayush Chhetri, Amadou Alou Sissoko, Lal Hmangaihkima, Lalremsanga Fanai, Abdoulaye Kanoute, Mc Malsawmzuala, Techi Tatra, Jonathan Lalrawngbawla, David Lalhlansanga, Alfred Jaryan, William Lalnunfela

