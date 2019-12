TST vs CTB Dream11 Tips and Predictions

Here is today’s Dream11pick for TST vs CTB

My Dream11 Team

Quinton de Kock (VICE CAPTAIN), David Bendingham, AB de Villiers (CAPTAIN), Dean Elgar, Janneman Malan, Roelof van der Merwe, Wiaan Mulder, Liam Livingstone, Morne Morkel, Dale Steyn, Wahab Riaz

The match starts at 5:30 PM IST

TST vs CTB Predicted 11

Cape Town Blitz: Quinton de Kock (C & WK), Janneman Malan, David Bedingham, Liam Livingstone, Mohammad Nawaz, Vernon Philander, Wahab Riaz, George Linde, Sisanda Magala, Dale Steyn, Anrich Nortje

Tshwane Spartans: Dean Elgar, Wiaan Mulder, AB de Villiers, Heinrich Klaasen (C & WK), Petrus van Biljon, Roelof van der Merwe, Tom Curran, Lungi Ngidi, Morne Morkel, Corbin Bosch, Lutho Sipamla.

SQUADS:

Quinton de Kock (C & WK), Janneman Malan, David Bedingham, Liam Livingstone, Mohammad Nawaz, Vernon Philander, Wahab Riaz, Ayabulela Gqamane, Sisanda Magala, Dale Steyn, Anrich Nortje, George Linde, Marques Ackerman, Gregory Mahlokwana, Khwezi Gumede.

Tshwane Spartans: Dean Elgar, Wiaan Mulder, AB de Villiers, Heinrich Klaasen (C & WK), Petrus van Biljon, Roelof van der Merwe, Tom Curran, Lungi Ngidi, Morne Morkel, Corbin Bosch, Lutho Sipamla, Vaughn van Jaarsveld, Waqar Salamkheil, Tony de Zorzi, Donavon Ferreira.

