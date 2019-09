Dream11 Predictions

Team Vanautu vs SINGAPORE World Cup Challenge League 2019 – Cricket Prediction Tips For Today’s World Cup Challenge League 9 VAN vs SIN in Kuala Lumpur:

My Dream11 Team

Tim David (CAPT), Surendran Chandramohan, Nnavin Param, Joshua Rasu, Shane Deitz (WK), Patrick Matautaava, Simpson Obed, Aryaman Uchil (VC), Williamsing Nalisa, Vinoth Baskaran, Anantha Krishna

The match starts at 7:30 AM IST.

VAN vs SIN Predicted 11

Singapore: Rohan Rangarajan, Arjun Mutreja, Surendran Chandramohan, Tim David, Manpreet Singh, Sidhant Singh, Aryaman Sunil, Navin Param, Vinoth Baskaran, Rezza Gaznavi, Anantha Krishna

Vanautu: Joshua Rasu, Clement Tommy, Patrick Matautaava, Andrew Mansale, Shane Deitz, Ronald Tari, Nalin Nipiko, Jelany Chilia, Simpson Obed, Apolinaire Stephen, Williamsing Nalisa

SQUADS:

Singapore: Amjad Mahboob (c), Aryaman Sunil, Vinoth Baskaran, Sidhant Singh, Tim David, Aahan Gopinath Achar, Manpreet Singh, Rezza Gaznavi, Anantha Krishna, Arjun Mutreja, Anish Paraam, Rohan Rangarajan, Janak Prakash, Navin Param

Vanuatu: Andrew Mansale (c), Clement Tommy, Nalin Nipiko, Apo Stephen, Wesley Viraliliu, Ronald Tari, Williamsing Nalisa, Joshua Rasu, Kalo Shem, Jelany Chilia, Jamal Vira, Trevor Langa, Simpson Obed, Shane Deitz, Patrick Matautaava

Check Dream11 Prediction / Vanautu Dream11 Team / SINGAPORE Dream11 Team / VAN vs SIN Dream 11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more