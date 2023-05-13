DST vs ADD Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

DST vs ADD Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction – T11 Dream11 Guru Tips and DST vs ADD Dream11 Team Prediction, DST vs ADD Fantasy Cricket Prediction T11 game, DST vs ADD Probable XIs Fan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction – Donaustadt vs Austrian Daredevils, Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria. DST vs ADD Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Donaustadt vs Austrian Daredevils, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1 PM IST May 13 Saturday.

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY and Austrian Daredevils will take place at 2:30 PM IST – on May 13.

Time: 3 PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

Keeper – Iqbal Hossain, Qadargul Utmanzai

Batsmen – Buset Omari, Aman Ahmadzai, Razmal Shigwal (c), Tariq Ahmadzai

All-rounders – Noor Ahmadzai (vc), Ajmal Oryakhil, Sabawoon Davizi

Bowlers – Itibarshah Deedar, Osman Khan

Donaustadt: Iqbal Hossain(wk), Qadargul Utmanzai, Razmal Shigiwal©, Sabawoon Davizi, Aman Ahmadzai, Muhammad Sadiq, Noor Ahmadzai, Karim Sadiq, Sahel Zadran, Itibarshah Deedar, Osman Khan

Austrian Daredevils: Tariq Ahmadzai, Ajmal Oryakhil, Buset Omari, Waliullah Mandozai, Shawkat Zadran©, Shaheen Mahmood(wk), Abedullah Safi, Zaherullah Jabarkhel, Shahed Abed, Zain Jaffry, Naqi Jaffry

Donaustadt

Aman Ahmadzai, Razmal Shigiwal(C), Sabawoon Davizi, Noor Ahmadzai, Iqbal Hossain(wk), Mohibullah Shenwari, Ishak Safi, Qadargul Utmanzai, Itibarshah Deedar, Osman Khan, Sahel Zadran, Muhammad Sadiq, Asif Zazai, Karim Sadiq, Noorkhan Ahmadi, Mahmud Ali, Zobiyr Adelyar, Pasun Khapalwak, Abdulhaq Zakhel, Abdulhaq Utamanzai, Akmal Rahimi

Austrian Daredevils

Buset Omari, Abedullah Safi, Tariq Ahmadzai, Zain Jaffry, Ajmal Oryakhil, Waliullah Mandozai, Naqi Jaffry, Shaheen Mahmood(wk), Shahed Abed, Shawkat Zadran(C), Zaherullah Jabarkhel, Paygham Omari, Rafiullah Mandozai, Narendra Polasam, Ebad Rahman

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Cricket News on India.com.