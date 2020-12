DV vs JS Dream11 Tips And Prediction

In Semifinal 2 of the inaugural Lanka Premier League, Dambulla Viikings will take on Jaffna Stallions. Viikings won five of their eight matches to make the last-four while Stallions won four of their eight matches to finish fourth and enter semis. In the league stage, Stallions crushed Viikings while the second contest was washed out due to rain.

Dambulla Viiking vs Jaffna Stallions Dream11 Team Prediction Lanka Premier League T20

TOSS: The Lanka Premier League T20 match toss between Dambulla Viiking and Jaffna Stallions will take place at 6:30 PM IST – December 14.

Time: 7.00 PM IST

Venue: Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium.

DV vs JS My Dream11 Team

Wanindu Hasaranga (captain), Samit Patel (vice-captain), Dasun Shanaka, Niroshan Dickwella, Angelo Perera, Shoaib Malik, Johnson Charles, Ramesh Mendis, Anwar Ali, Suranga Lakmal, Duanne Olivier

DV vs JS Probable Playing XIs

Dambulla Viiking: Niroshan Dickwella, Upul Tharanga, Angelo Perera, Samit Patel, Dasun Shanaka, Samiullah Shinwari, Anwar Ali, Ramesh Mendis, Malinda Pushpakumara, Kasun Rajitha, Sudeep Tyagi

Jaffna Stallions: Avishka Fernando, Johnson Charles, Minod Bhanuka, Shoaib Malik, Thisara Perera, Wanindu Hasaranga, Dhananjaya de Silva, Chaturanga de Silva, Suranga Lakmal, Duanne Olivier, Usman Shinwari

DV vs JS Full Squads

Jaffna Stallions: Avishka Fernando, Prabath Jayasuriya, Nuwanidu Fernando, Vijayakanth Viyaskanth, Kanagarathinam Kabilraj, Theivendiram Dinoshan, Usman Shinwari, Minod Bhanuka, Kyle Abbott, Dhananjaya de Silva, Johnson Charles (wk), Tom Moores, Charith Asalanka, Shoaib Malik, Chaturanga de Silva, Thisara Perera (captain), Wanindu Hasaranga, Suranga Lakmal, Maheesh Theekshana, Binura Fernando, Duanne Olivier

Dambulla Viiking: Dilshan Madushanka, Sachindu Colombage, Kasun Rajitha, Ramesh Mendis, Sadeera Samarawickrama, Lahiru Madushanka, Aftab Alam, Sudeep Tyagi, Paul Stirling, Samit Patel, Niroshan Dickwella (wk), Upul Tharanga, Angelo Perera, Dasun Shanaka (captain), Kavindu Nadeeshan, Pulina Tharanga, Samiullah Shinwari, Malinda Pushpakumara, Anwar Ali, Lahiru Kumara, Oshada Fernando, Ashen Bandara

