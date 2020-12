DV vs KT Dream11 Tips And Prediction LPL T20 2020

Dambulla Viikings have so far played three matches and won two of those while suffering defeat once. Their opponents today are Kandy Tuskers who have won just one of their four matches so far.

Here are Dambulla vs Kandy Match Details

TOSS: The Lanka Premier League T20 match toss between Dambulla Viiking vs Kandy Tuskers will take place at 7:30 PM IST – December 3.

Time: 8:00 PM IST

Venue: Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium.

DV vs KT My Dream11 Team

Samit Patel (captain), Asela Gunaratne (vice-captain), Kusal Perera, Rahmanullah Gurbaz, Upul Tharanga, Kusal Mendis, Dasun Sanaka, Seekkuge Prasanna, Malinda Pushpakumara, Anwar Ali, Naveen-ul-Haq

DV vs KT Probable Playing XIs

Dambulla Viiking: Niroshan Dickwella, Paul Stirling, Upul Tharanga, Samit Patel, Dasun Shanaka, Angelo Perera, Anwar Ali, Malinda Pushpakumara, Pulina Tharanga, Kasun Rajitha and Sachindu Colombage

Kandy Tuskers: Rahmanullah Gurbaz, Kusal Perera, Kusal Mendis, Brendan Taylor, Kamindu Mendis, Asela Gunaratne, Seekuge Prasanna, Dilruwan Perera, Naveen-ul-Haq, Nuwan Pradeep and Munaf Patel

DV vs KT Full Squads

Kandy Tuskers: Munaf Patel, Ishan Jayaratne, Vishwa Fernando, Irfan Pathan, Dale Steyn, Priyamal Perera, Lahiru Samarakoon, Lasith Embuldeniya, Kevin Koththigoda, Nishan Madushka, Kaveeshka Anjula, Chamikara Edirisinghe, Rahmanullah Gurbaz, Kusal Perera, Kusal Mendis, Brendan Taylor, Asela Gunaratne, Kamindu Mendis, Seekkuge Prasanna, Dilruwan Perera, Nuwan Pradeep, Naveen-ul-Haq

Dambulla Viiking: Oshada Fernando, Ashen Bandara, Dilshan Madushanka, Kavindu Nadeeshan, Aftab Alam, Ramesh Mendis, Lahiru Kumara, Lahiru Madushanka, Niroshan Dickwella, Paul Stirling, Upul Tharanga, Dasun Shanaka, Angelo Perera, Samit Patel, Pulina Tharanga, Malinda Pushpakumara, Sachindu Colombage, Kasun Rajitha, Anwar Ali, Sudeep Tyagi, Samiullah Shinwari, Sadeera Samarawickrama

