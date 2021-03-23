Published: March 23, 2021 8:38 AM IST

Check out the dream11 team predictions of EAG vs ROY (Pic Credit: FanCode)

EAG vs ROY Dream11 Prediction Kodak Kerala T20 KCA Eagles vs KCA Royals Dream11 Team Prediction Kodak Kerala T20 Final – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s EAG vs ROY Final at Sanathana Dharma College Ground: And then there were two. We have arrived at the D-Day when the final of the Kerala T20 competition will be played in which KCA Eagles and KCA Royals will lock horns. Also Read - BOL vs PIA Dream11 Team Predictions And Tips ECS T10 - Bologna 2021: Check Captain, Vice-Captain, Probable XIs Prediction For Bologna vs Pianoro Match 3 at Oval Rastignano 5:30 PM IST March 22 Monday KCA Eagles vs KCA Royals Dream11 Team Prediction Kodak Kerala T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of EAG vs ROY, Kodak Kerala T20, KCA Eagles Dream11 Team Player List, KCA Royals Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips KCA Eagles vs KCA Royals T20, Online Cricket Tips EAG vs ROY T20, Online Cricket Tips KCA Eagles vs KCA Royals Kodak Kerala T20, Fantasy Playing Tips – Kodak Kerala T20. Also Read - ROY vs PAN Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips Kodak Kerala T20 Semifinal 2: KCA Royals vs KCA Panthers - Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today's T20 at Sanathana Dharma College Ground at 2 PM IST March 22 Monday TOSS: The Kodak Kerala T20 toss between KCA Eagles and KCA Royals will take place at 9:30 AM IST – March 23. Also Read - BAP vs KIN-XI Dream11 Team Hints And Tips ECS T10 - Bologna 2021: Check Captain, Vice-Captain, Probable XIs Prediction For Baracca Prato vs Kings XI Match 1 at Oval Rastignano 1:30 PM IST March 22 Monday Time: 10:00 AM IST Venue: Sanathana Dharma College Ground. EAG vs ROY My Dream11 Team Akhil M S (captain), Vishnu Raj (vice-captain), Krishna Prasad, Gireesh P G, Jafar Jamal, Sreeraj JR, Arun M, Sijomon Joseph, KC Akshay, Unnikrishnan Manukrishnan EAG vs ROY Probable Playing XIs KCA Royals: Jafar Jamal, Vishnu Raj, Atul Diamond, Albin Alas, Krishna Prasad, Harikrishna KN, Unnikrishnan Manukrishnan, Sreeraj J R, Shahansha, Abhi Biju, Alvin VJ KCA Eagles: Rabin Krishnan, Subin S, J Ananthakrishnan, Akhil M S, Gireesh PG, Sharafudheen, Ashwin Anand, Karimuttathu Rakesh, Aditya Krishnan, KC Akshay, Basil NP EAG vs ROY Full Squads KCA Royals: Vishnu Raj, Abhishek J Nair, Albin Alias, M Arun, Jafar Jamal, Kalliparambil Rojith, Krishna Prasad, I Shahinsha, Rahul Chandran, Febin Albert, Atul Diamond Sowri, JR Sreeraj, Abi Biju, NK Jubin, KN Harikrishnan, Sijomon Joseph, Manu krishnan, KM Asif KCA Eagles: Rabin Krishnan, Sharafudheen, Gireesh PG, Abhishek Nair, Sreehari S Nair, KC Akshay, Shiv Ganesh, Rohan Prem, Aditya Krishnan, N.P. Basil, Basil Mathew, Ananthakrishnan, Subin S, Ashwin Anand, Karimuttathu Rakesh, Akhil M S Check Dream11 Prediction/ EAG Dream11 Team/ ROY Dream11 Team/ KCA Eagles Dream11 Player List/ KCA Royals Dream11 Player List/ Dream11 Guru Tips – Kodak Kerala T20/ Online Cricket Tips and more.

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