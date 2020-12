Dream11 Team Prediction

ECB vs ABD Emirates D20 Match 1: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today’s ECB Blues vs Abu Dhabi T20 Match at Dubai 2:30 PM IST December 6 Sunday:

ECB Blues will lock horns with Abu Dhabi in the Emirates D20 tournament opener on Sunday at the ICC Cricket Academy in Dubai. The 1st match is expected to begin on a high as the D10 tournament Champions ECB Blues will look to begin the T20 format of the tournament with a win.

TOSS: The Emirates D20 match toss between ECB Blues vs Abu Dhabi will take place at 2.00 PM IST – December 6, Sunday.

Time: 2:30 PM IST.

Venue: ICC Cricket Academy, Dubai.

ECB vs ABD My Dream11 Team

Keeper – Vriitya Aravind(C), Kai Smith

Batters – Basil Hameed, Aaryan Madani(VC), Osama Hassan

All-Rounders – Sanchit Sharma, Aryan Lakra, MS Pattlikkadan

Bowlers – Zahoor Khan, Adhitya Shetty, Karthik Nagendran

Probable Playing 11

ECB Blues: Zahoor Khan, Fahad Nawaz, Ansh Tandon, Aryan Lakra, Karthik Meiyappan, Muhammad Farazuddin, Alishan Sharafu, Vriitya Aravind, Sanchit Sharma, Basil Hameed(C), Adhitya Shetty

Abu Dhabi: Mazhar Bashir, Osama Hassan Shah, Kai Smith, Matiullah Khan, Midhun Pattlikkadan(C), Ben Willgoss, Aaryan Madani, Navalesh Naidoo, Karthik Nagendran, Mudassir Hussain, Pasindu Wanniarachchi

SQUADS

ECB Blues: Zahoor Khan, Fahad Nawaz, Ansh Tandon, Aryan Lakra, Karthik Meiyappan, Muhammad Farazuddin, Alishan Sharafu, Vriitya Aravind, Sanchit Sharma, Basil Hameed(C), Adhitya Shetty, Chundangapoyil Rizwan, Ateeq Ur Rehman, Waheed Ahmad, Junaid Siddique

Abu Dhabi: Mazhar Bashir, Osama Hassan Shah, Kai Smith, Matiullah Khan, Midhun Pattlikkadan(C), Ben Willgoss, Aaryan Madani, Navalesh Naidoo, Karthik Nagendran, Mudassir Hussain, Pasindu Wanniarachchi, Jishnu Balan, Paresh Katkar, Sahil Hariani, Surjith Manohardas

