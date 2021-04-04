Published: April 4, 2021 4:45 PM IST

EMB vs FUJ Dream11 Team Prediction And Hints: Fantasy Tips & Probable XIs For Today's Emirates Blues vs Fujairah Dream11 Emirates D10 - T10 Match 28 06:30 PM IST, April 4 Sunday (Credit: IANS)

EMB vs FUJ Dream11 Team Prediction Emirates Blues vs Fujairah Dream11 Team Prediction Emirates D10 Tournament 2021 Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s EMB vs FUJ at Sharjah Cricket Stadium, Sharjah. After the success of D20, the UAE Cricket Board introduces the D10 league to promote cricket. Emirates Blues vs Fujairah Dream11 Team Prediction Dream11 Emirates D10 – T10 – Check My Dream11 Team, Best players list of EMB vs FUJ, Dream11 Emirates D10 – T10 2021, Emirates Blues Dream11 Team Player List, Fujairah Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Emirates Blues vs Fujairah Dream11 Emirates D10 – T10, Online Cricket Prediction and Tips – EMB vs FUJ T10 match, Online Cricket Tips Emirates Blues vs Fujairah, Fantasy Prediction – Dream11 Emirates D10 – T10. TOSS: The Emirates D10 Tournament match toss between Emirates Blues and Fujairah will take place at 6:15 PM IST on April 4. Time: 6:30 PM IST. Venue: Sharjah Cricket Stadium in Sharjah EMB vs FUJ My Dream11 Team Wicketkeeper – Ateeq Ur Rehman, Muhammad Boota Batters – Waseem Muhammad (c), Usman Khan, Chirag Suri All-Rounders – Waheed Ahmad, Akif Raja, Jiju Janardhanan (VC) Bowlers – Luqman Hazrat, Mohammad Azhar, Muhammad Ayaz EMB vs FUJ Probable Playing XI Emirates Blues: Mohammad Boota, Chundangapoyil Rizwan, Laxman Manjrekar, Rahul Bhatia, Waheed Ahmad, Vishnu Sukumaran, Aryan Lakra, Akif Raja, Muhammad Farazuddin, Sabir Rao, Omid Rahman Fujairah: Ahmed Raza (c), Hamdan Tahir (wk), Waseem Muhammad, Usman Khan, Zahoor Khan, Luqman Hazrat, Chirag Suri, Alishan Sharafu, Muhammad Ayaz, Jiju janardhanan, Zahid Ali. Emirates Blues vs Fujairah Full Squads Emirates Blues: Mohammad Boota, Chundangapoyil Rizwan, Laxman Manjrekar, Rahul Bhatia, Waheed Ahmad, Vishnu Sukumaran, Aryan Lakra, Akif Raja, Muhammad Farazuddin, Sabir Rao, Omid Rahman, Muhammad Ismail, Mohammad Azhar, Matiullah, Nikhil Srinivasan, Ateeq Ur Rehman Fujairah: Fayaz Dongaroan, Jiju Janardhanan, Sanchit Sharma, Hamdan Tahir, Luqman Hazrat, Maroof Merchant, Muhammad Ayaz , Mujahid Amin, Zahid Ali, Zahoor Khan, Ahmed Raza ,Chirag Suri, Usman Khan, Waseem Muhammad,Yasir Kaleem, Alishan Sharafu Check Dream11 Prediction/ FUJ Dream11 Team/ EMB Dream11 Team/ Emirates Blues Dream11 Team Prediction/ Fujairah Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips Emirates D10 Tournament 2021/ Online Cricket Tips and more.

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