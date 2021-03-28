Published: March 28, 2021 9:09 AM IST

EME vs PEA Dream11 Team Predictions And Tips KCA Pink T20 Challengers 2021: Check Captain, Vice-Captain And Fantasy XI For Team Emerald vs Team Pearl (© IANS)

EME vs PEA Dream11 Team Predictions Team Emerald vs Team Pearl Dream11 Team Prediction KCA Pink T20 Challengers Match 3 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s EME vs PEA at Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha: In the match 3 of the President’s Cup, Team Pearl will face Team Emerald. Team Emerald vs Team Pearl Dream11 Team Prediction KCA Pink T20 Challengers – Check My Dream11 Team, Best players list of EME vs PEA, KCA Pink T20 Challengers 2021, Team Pearl Dream11 Team Player List, Team Emerald Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Team Emerald vs Team Pearl Girona KCA Pink T20 Challengers, Online Cricket Prediction and Tips – EME vs PEA T20 match, Online Cricket Tips & Prediction. EME vs PEA Dream11 Team Details Start Time: The KCA Pink T20 Challengers match no. 3 between Team Pearl and Team Emerald will start from 10:00 AM IST – March 28 Sunday Match Venue: Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha EME vs PEA My Dream11 Team Keeper – Vaishna MP Batters – Akhila P, Malavika Sabu, Drishya Devan (c), Sooya Sukumar All-Rounders – Minnu Mani, Keerthi James, B Sauparnika (vc) Bowlers – Nandana, Saraswathi Unni Amit, Nithya Loordh EME vs PEA Probable Playing XIs Team Emerald: Vaishna MP (WK), Malavika Sabu, Divya Ganesh, Feba Fatim, Jipsa Joseph, Minnu Mani (C), Devisree Hari, Manasvi Potti, Saraswathi Unni Amit, NithyaLoordh, Biby Sebastin Team Pearl: Jisna Joseph, B Sauparnika, AkhilaP onnukuttan, Drishya Devan, Keerthi James (C), Darsana Mohanan, Sourabhya Balan, Sooya Sukumar, Maria George, Nandana, Bhadra Parameswaran EME vs PEA Full Squads Team Emerald Squad: Vaishna MP (WK), Malavika Sabu, Divya Ganesh, Feba Fatim, Jipsa Joseph, Minnu Mani (C), Devisree Hari, Manasvi Potti, Saraswathi Unni Amit, NithyaLoordh, Biby Sebastin, Steffi Stanly, Aiswarya M, Anushka CV, Aiswarya R, Aneena Mathew, Keziah Miriam Sabin Team Pearl Squad: Jisna Joseph, B Sauparnika, AkhilaP onnukuttan, Drishya Devan, Keerthi James (C), Darsana Mohanan, Sourabhya Balan, Sooya Sukumar, Maria George, Nandana, Bhadra Parameswaran, Aleena Shibu, Drishna NK, Yuvanthika R, Aswathy Baby (WK), Jisha Jaimon, Sneha M Check Dream11 Prediction/ EME Dream11 Team/ PEA Dream11 Team/ Team Pearl Dream11 Team Prediction/ Team Emerald Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips KCA Pink T20 Challengers/ Online Cricket Tips and more.

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