EME vs PEA Dream11 Team Predictions

Team Emerald vs Team Pearl Dream11 Team Prediction KCA Pink T20 Challengers Match 3 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s EME vs PEA at Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha: In the match 3 of the President’s Cup, Team Pearl will face Team Emerald. Team Emerald vs Team Pearl Dream11 Team Prediction KCA Pink T20 Challengers – Check My Dream11 Team, Best players list of EME vs PEA, KCA Pink T20 Challengers 2021, Team Pearl Dream11 Team Player List, Team Emerald Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Team Emerald vs Team Pearl Girona KCA Pink T20 Challengers, Online Cricket Prediction and Tips – EME vs PEA T20 match, Online Cricket Tips & Prediction.

EME vs PEA Dream11 Team Details

Start Time: The KCA Pink T20 Challengers match no. 3 between Team Pearl and Team Emerald will start from 10:00 AM IST – March 28 Sunday

Match Venue: Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha

EME vs PEA My Dream11 Team

Keeper – Vaishna MP

Batters – Akhila P, Malavika Sabu, Drishya Devan (c), Sooya Sukumar

All-Rounders – Minnu Mani, Keerthi James, B Sauparnika (vc)

Bowlers – Nandana, Saraswathi Unni Amit, Nithya Loordh

EME vs PEA Probable Playing XIs

Team Emerald: Vaishna MP (WK), Malavika Sabu, Divya Ganesh, Feba Fatim, Jipsa Joseph, Minnu Mani (C), Devisree Hari, Manasvi Potti, Saraswathi Unni Amit, NithyaLoordh, Biby Sebastin

Team Pearl: Jisna Joseph, B Sauparnika, AkhilaP onnukuttan, Drishya Devan, Keerthi James (C), Darsana Mohanan, Sourabhya Balan, Sooya Sukumar, Maria George, Nandana, Bhadra Parameswaran

EME vs PEA Full Squads

Team Emerald Squad: Vaishna MP (WK), Malavika Sabu, Divya Ganesh, Feba Fatim, Jipsa Joseph, Minnu Mani (C), Devisree Hari, Manasvi Potti, Saraswathi Unni Amit, NithyaLoordh, Biby Sebastin, Steffi Stanly, Aiswarya M, Anushka CV, Aiswarya R, Aneena Mathew, Keziah Miriam Sabin

Team Pearl Squad: Jisna Joseph, B Sauparnika, AkhilaP onnukuttan, Drishya Devan, Keerthi James (C), Darsana Mohanan, Sourabhya Balan, Sooya Sukumar, Maria George, Nandana, Bhadra Parameswaran, Aleena Shibu, Drishna NK, Yuvanthika R, Aswathy Baby (WK), Jisha Jaimon, Sneha M

