Published: April 2, 2021 9:09 AM IST

Team Emerald vs Team Pearl Dream11 Team Prediction Kerala Women's T20 - Check My Dream11 Team, Best players list of EME vs PEA, Kerala Women's T20, Team Emerald Dream11 Team Player List, Team Pearl Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Team Emerald vs Team Pearl T20, Online Cricket Tips EME vs PEA T20, Online Cricket Tips Team Emerald vs Team Pearl Kerala Women's T20, Fantasy Playing Tips - Kerala Women's T20.

Dream11 Team Predictions EME vs PEA, Fantasy Cricket Tips Kerala Women’s T20 Match 14: Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today’s Team Emerald vs Team Pearl at Sanathana Dharma College Ground at 2 PM IST April 2 Friday: Also Read - SAP vs AMB Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips Kerala Women's T20 Match 13: Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today's Team Sapphire vs Team Amber at Sanathana Dharma College Ground at 10 AM IST April 2 Friday Team Emerald vs Team Pearl Dream11 Team Prediction Kerala Women’s T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of EME vs PEA, Kerala Women’s T20, Team Emerald Dream11 Team Player List, Team Pearl Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Team Emerald vs Team Pearl T20, Online Cricket Tips EME vs PEA T20, Online Cricket Tips Team Emerald vs Team Pearl Kerala Women’s T20, Fantasy Playing Tips – Kerala Women’s T20. Also Read - RUB vs SAP Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips Kerala Women's T20 Match 12: Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today's Team Ruby vs Team Sapphire at Sanathana Dharma College Ground at 2 PM IST April 1 Thursday TOSS: The Kerala Women’s T20 toss between Team Emerald vs Team Pearl will take place at 1.30 PM IST – April 2. Also Read - AMB vs PEA Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips Kerala Women's T20 Match 11: Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today's Team Amber vs Team Pearl at Sanathana Dharma College Ground at 10 AM IST April 1 Thursday Time: 2 PM IST Venue: Sanathana Dharma College Ground. EME vs PEA My Dream11 Team Aswathy Babu, Sooya Sukumar, Aleena Shibu, Divya Ganesh, Minnu Mani, Keerthi James, Drishya I V, Jipsa Joseph, Darsana Mohanan, Nithya Loordh, Aneena Mathew Captain: Minnu Mani. Vice-captain: Keerthi James Probable Playing XIs Team Emerald Minnu Mani(c), Jipsa Joseph, Vaishna M P(wk), Malavika Sabu, Keziah Miriam Sabin, Nithya Loordh, Biby Sebastin, Aneena Mathew, Aiswarya R, Divya Ganesh, Aiswarya M Team Pearl Keerthi James(c), Aswathy Babu(wk), Sooya Sukumar, Sourabhya Balan, Aleena Shibu, Nandana, Darsana Mohanan, Drishya I V, Akhila Ponnukuttan, Gopika Gayathri Devi, Bhadra Parameswaran Squads Team Amber Aleena MP, Aleena Surendran, Ansu Sunil, Arya Baby, Binisha V, Devika Krishna Kumar, Athira Sanal, Jincy George (C), Sruthi TP, Abina M (WK), Deepthi JS, Sneha KR, Anusree Anilkumar, Diya Gireesh, Joshitha VJ, Sraya Roy, Yadhu Priya Team Pearl Akhil Ponnukuttan, Aleena Shibu, Bhadra Parameswaran, Drishna NK, Drishya Devan, Jisna Joseph, Sooya Sukumar, B Souparnika, Keerthi James (C), Yuvanthika R, Aswathy Baby (WK), Maria George, Darsana Mohanan, Jisha Jaimon, Nandana, Sneha M, Sourabhya Balan Check Dream11 Prediction/ EME Dream11 Team/ PEA Dream11 Team/ Team Emerald Dream11 Player List/ Team Pearl Dream11 Player List/ Dream11 Guru Tips – Kerala Women’s T20/ Online Cricket Tips and more.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.