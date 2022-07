ENG vs SA Dream 11 Team Prediction Today, 3rd ODI Match: Fantasy Hints, Captain, Vice-Captain – England vs South Africa, Playing 11s For Today’s Match Headingley, Leeds, 3:30 PM IST July 24, Sunday.Also Read - LKK vs NRK Dream11 Team Prediction, Fantasy Hints TNPL 2022: Captain, Vice-Captain – Lyca Kovai Kings vs Nellai Royal Kings, Playing 11s For Today’s Match Salem Cricket Stadium, 7:15 PM IST July 23, Sat

Here is the Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and ENG vs SA 3rd ODI Dream11 Team Prediction, ENG vs SA 3rd ODI Fantasy Cricket Prediction, ENG vs SA 3rd ODI Playing 11s South Africa, Fantasy Cricket Prediction England vs South Africa.

TOSS: The 3rd ODI toss between England and South Africa will take place at 3.00 PM IST Also Read - ENG vs SA 2nd ODI: Bowlers Guide Hosts To Comfortable 118-run Win To Level Series 1-1

Time: July 24, 3:30 PM IST

Venue: Headingley, Leeds

ENG vs SA My Dream11 Team

Quinton de Kock, Jonny Bairstow, Liam Livingstone (c), Rassie Van der Dussen, Phil Salt, Sam Curran, Dwaine Pretorius (vc), Tabraiz Shamsi, Reece Topley, Anrich Nortje, Adil Rashid

ENG vs SA Probable Playing XI

England: Jason Roy, Jonny Bairstow, Philip Salt, Joe Root, Jos Buttler (c & wk), Liam Livingstone, Moeen Ali, Sam Curran, David Willey, Adil Rashid, Reece Topley

South Africa: Janneman Malan, Quinton de Kock (wk), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Heinrich Klaasen, David Miller, Dwaine Pretorius, Keshav Maharaj (c), Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi

ENG vs SA Squads

England: Jason Roy, Jos Buttler(w), Dawid Malan, Jonny Bairstow, Eoin Morgan(c), Liam Livingstone, Moeen Ali, Chris Woakes, Chris Jordan, Adil Rashid, Tymal Mills, David Willey, Tom Curran, Mark Wood, Sam Billings.

South Africa: Quinton de Kock(wk), Temba Bavuma(c), Aiden Markram, Rassie van der Dussen, David Miller, Heinrich Klaasen, Wiaan Mulder, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Bjorn Fortuin, Reeza Hendricks, Dwaine Pretorius.