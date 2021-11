ENG vs SA Dream11 Tips And Prediction T20 World Cup

England vs South Africa Dream11 Team Prediction ICC Men's T20 World Cup 2021 – Fantasy Cricket Tips For Today's ENG vs SA at Sharjah Cricket Stadium, Sharjah: England and South Africa are set to face each other in the Super 12 of the ICC T20 World Cup 2021 on Saturday. England top the proceedings in Group 1, having sealed four consecutive wins. The Proteas are third with an inferior NRR below Australia. It's a must-win scenario for SA as England are virtually in the semis. Here is the T20 World Cup Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and ENG vs SA Dream11 Team Prediction, ENG vs SA Fantasy Cricket Prediction T20 game, ENG vs SA Playing 11s T20 World Cup, Fantasy Cricket Prediction – England vs South Africa, Fantasy Playing Tips – T20 World Cup.

ENG vs SA My Dream11 Team

Jason Roy, Jos Buttler, Quinton de Kock, Rassie van der Dussen, Temba Bavuma, Dawid Malan, Aiden Markram, Anrich Nortje, Adil Rashid, Chris Jordan, Tabraiz Shamsi.

Captain: Quinton de Kock, Vice-captain: Jos Buttler.

ENG vs SA Probable Playing XIs

England: Jason Roy, Jos Buttler (wk), Dawid Malan, Jonny Bairstow, Eoin Morgan (c), Liam Livingstone, Moeen Ali, Chris Woakes, Chris Jordan, Adil Rashid, Mark Wood.

South Africa: Quinton de Kock (wk), Reeza Hendricks, Rassie van der Dussen, Temba Bavuma (c), Aiden Markram, Dwaine Pretorius, David Miller, Anrich Nortje, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi.

ENG vs SA Squads

England: Jason Roy, Jos Buttler(w), Dawid Malan, Jonny Bairstow, Eoin Morgan(c), Liam Livingstone, Moeen Ali, Chris Woakes, Chris Jordan, Adil Rashid, Tymal Mills, David Willey, Tom Curran, Mark Wood, Sam Billings.

South Africa: Quinton de Kock(wk), Temba Bavuma(c), Aiden Markram, Rassie van der Dussen, David Miller, Heinrich Klaasen, Wiaan Mulder, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Bjorn Fortuin, Reeza Hendricks, Dwaine Pretorius.