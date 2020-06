ESL vs ALA Dream11 Tips And Prediction

Espanyol vs Alaves Dream11 Team Prediction La Liga 2020 – Football Tips For Today's Match ESL vs ALA at RCDE Stadium: There will be no official broadcast of La Liga in India. Facebook is the media rights holder for La Liga in the Indian Sub-Continent and so all the matches can be watched live on La Liga's official Facebook page.

Kick-Off Time: The La Liga match between ESL vs ALA will start at 5:30 PM IST.

Venue: RCDE Stadium

ESL vs ALA My Dream11 Team

Andres Prieto, Duarte, Laguardia, Lopez, Cabrera, Fejsa, Pons, Darder, Perez, De Tomas (vice-captain), Lei (captain)

ESL vs ALA SQUADS

Espanyol: Andres Prieto, Diego-Lopez, Oier Olazabal, Adria Pedrosa, Bernardo Espinosa, Didac Vila, Fernando Calero, Gonzalo Avila-Gordon, Javi Lopez, Leandro Cabrera, Naldo, Sebastien Corchia, Victor Gomez, Adrian Embarba, Ander Iturraspe, David Lopez, Marc Roca, Matias Vargas, Oscar Melendo, Pol-Lozano, Sergi Darder, Victor Sanchez, Facundo Ferreyra, Jonathan Calleri, Raul de Tomas, Victor Campuzano, Wu Lei

Alaves: Fernando Pacheco, Roberto Jimenez Gago, Adrian Marin, Alberto Rodriguez, Lisandro Magallan, Martin Aguirregabiria, Rafael Navarro, Rodrigo Ely, Ruben Duarte, Victor Laguardia, Ximo Navarro, Aleix Vidal, Borja Sainz, Ismael Gutierrez Montilla, Ljubomir Fejsa, Luis Rioja, Manu Garcia, Oliver Burke, Pere Pons, Tomas Pina, Victor Camarasa, Jeando Fuchs, Edgar Mendez Ortega, Joselu, Lucas Perez

