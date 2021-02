ETT vs ABH Dream11 Tips And Prediction Saudi Arabian League

Al-Ettifaq FC vs Abha Club Dream11 Team Prediction Saudi Arabian League – Football Tips For Today's Football Match ETT vs ABH at APrince Mohamed Bin Fahd Stadium: Al-Ettifaq FC will play host to Abha Club in their next match of Saudi Arabian League on Thursday evening at the Prince Mohamed Bin Fahd Stadium, Riyadh. The Saudi Arabian League ETT vs ABH match will kick-off at 8:35 PM IST. Al-Ettifaq have so far managed to register seven wins and eked out three draws out of the 17 matches they had played. They are now placed at the seventh position in the league standings with 24 points in their account. On the other hand, Abha Club have also registered seven wins and played htree draws out of the 17 matches they had played this season. The live TV telecast and online live streaming of Saudi Arabian League is not available in India.

Kick-Off Time: The Saudi Arabian League match between Al-Ettifaq FC and Abha Club will start at 8:35 PM IST.

Venue: Prince Mohamed Bin Fahd Stadium.

ETT vs ABH My Dream11 Team

Goalkeeper- A Mhamdi

Defenders- A Saeed, A Al-Hbeab (VC), K Barnawi, S Amro (C)

Midfielders- S Beguir, C Goodwin, S Al-Saluli, N Sliti

Forwards- H Al-Hazza, W Azarou

Al-Ettifaq FC (ETT) – Key Players

Souza

Mohammed Al Kuwaykibi

Naim Sliti

Filip Kiss

Souleymane Doukara

Abha Club (ABH) – Key Players

Saad Bguir

Abdelali Mhamdi

Carlos Strandberg

Saleh Al-Amri

Mehdi Tahrat

ETT vs ABH Probablbe XIS

Al-Ettifaq FC: Walid Azarou , Abdullah Al-Salem , Hazzaa Al-Hazzaa , Mahar Mohmmed , Hussain Halawani , Hussein Salem , Ibrahim Mahnashi , Hamad Alsayyaf, Karol Mets , Ibrahim Mahnashi , Saeed Al-Rabiei.

Abha Club: Tatar, Carlos Strandberg, Omar Al-Ruwaili, Abdulaziz Aljamman, Ahmed Mefleh, Badr Al-Dosari, Hassan Al-Qarni, Hussein Nahi, Jaber Asiri, Mohammed Adnan Bakar, Majed Al-Masoud.

ETT vs ABH SQUADS

Abha Club (ABH): Benjamin Tatar, Carlos Strandberg, Omar Al-Ruwaili, Abdulaziz Aljamman, Ahmed Mefleh, Mohamed H El Qahtani, Abdulelah Hawsawi, Adel Al Qahtani, Ahmed Al Zein, Ali Al-Olayani, Mohammed Aseri, Mansor Assiri, Saad Bguir, Craig Goodwin, Karim Aouadhi, Thaar Al-Otaibi, Fahad Bin Jumayah, Saleh Al-Amri, Muath Afaneh, Abdullah Qaisi, Riyadh Sharahili, Abdulrahman Al-Barakah, Hazza Asseri, Abdullah Al-Qahtani, Bandar Daghrery, Abdalrahman Medhwh, Ali Madkhali, Badr Al-Dosari, Hassan Al-Qarni, Hussein Nahi, Jaber Asiri, Mohammed Adnan Bakar, Yasser Asseri, Khalid Zailai, Abdullah Nasser, Musab Muharraq, Tariq Al Shahrani, Saud Zidan, Mehdi Tahrat, Amine Attouchi, Mohammed Salem Khanfir, Sari Amro, Osama Ashoor, Saeed Al Hamsal, Ahmad Al Hbeab, Saeed Ali, Karam Barnawi, Fahad Al-Johani, Mohanad Alqaydhi, Abdo Ali Khadri, Abdulqader Al Shehri, Abed Al-Zahrani, Al-Aseeri, Faraj Al-Shehri, Hani Al-Gifri, Hassan Al-Barqi, Jaber Farhan, Majed Al-Masoud, Mohamed Abo Hathra, Mohamed Kadadd, Mohammed Morjan, Naef Al-Harthee, Riyadh Ayedh, Tariq Al-Anzi, Turki Assiri, Abdelali Mhamdi, Abdullah Al Shammari, Ali Al-Mazidi, Saqer Mohamed Rabie, Khaled Awagy, Moteb Aseri, Musa Al Darabi, Salem Aseri, Salim Aseri, Sami Al-Thawabi, Daouda Camara, Houssem Tabboubi, Ahmed Al-Sulami, Ibrahim Assiri, Mohammed Bokhari, Ali Abdullah Assiri, Eisa Al-Qahtani, Hazem Mostafa Faraj, Abdullah Al-Enezi.

Al-Ettifaq FC (ETT): Walid Azarou, Abdullah Al-Salem, Hazzaa Al-Hazzaa, Mahar Mohmmed, Hassan Al Salis, Nawaf Bo Amer, Jaber Qarradi, Rayan Albloushi, Naïm Sliti, Souleymane Doukara, Souza, Filip Kiss, Mohammed Al Kuwaykibi, Ahmed Alghamdi, Majed Al-Najrani, Hamed Alghamdi, Saad Alselouli, Ali Hazazi, Hussain Halawani, Hussein Salem, Ibrahim Mahnashi, Hamad Alsayyaf, Abdulaziz Aldosry, Hesham Al-Farhan, Fahad Al-Dawsari, Mohammed Mahzari, Nawaf Hazazi, Salem Almaqadi, Fahad Al-Doseri, Karol Mets, Ibrahim Mahnashi, Saeed Al-Rabiei, Abdullah Khateeb, Saleh Al Qumayzi, Alhwsawi Sanousi Mohammed, Fahad Ghazi, Saeed Al-Rubaie, Ali Al-Khaibari, Abdullaziz Waseli.

