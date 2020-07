Dream11 Team Prediction

Dream11

Defenders: Digne, Keane, Coleman, Chilwell, Soyuncu

Midfielders: Iwobi, Maddison, Tielemans

Strikers: Richarlison, Vardy

Starting XI

Everton: Michael Keane, Lucas Digne, Seamus Coleman, André Gomes, Tom Davies, Bernard, Alex Iwobi, Anthony Gordon, Moise Kean, Dominic Calvert-Lewin, Beni Baningime

Leicester City: Çaglar Söyüncü, Jonny Evans, Wilfred Ndidi, Dennis Praet, Hamza Choudhury, Harvey Barnes, Ayoze Pérez, Marc Albrighton, Ryan Bennett, Christian Fuchs, Nampalys Mendy

SQUADS

Everton (EVE): Jordan Pickford, Maarten Stekelenburg, Joao Virginia, Lucas Digne, Leighton Baines, Michael Keane, Seamus Coleman, Mason Holgate, Yerry Mina, Djibril Sidibe, Jarrad Branthwaite, Bernard, Gylfi Sigurdsson, Theo Walcott, Alex Iwobi, Andre Gomes, Tom Davies, Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin, Beni Baningime, Richarlison, Moise-Kean, Anthony Gordan, Dominic Calvert-Lewin

Leicester City (LEI): Kasper Schmeichel, Eldin Jakupovic, Danny Ward, Ben Chilwell, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, James Justin, Wes Morgan, Christian Fuchs, Ryan Bennett, James Maddison, Youri Tielemans, Harvey Barnes, Marc Albrighton, Dennis Praet, Demarai Gray, Nampalys Mendy, Wilfred Ndidi, Daniel Amartey, Hamza Choudhury, Matty James, Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho, Ayoze Perez

