FAL vs CAT Dream11 Team Predictions ECS T10 Barcelona

Falco vs Catalunya Tigers Royal Dream11 Team Prediction ECS T10 Barcelona- Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s FAL vs CAT at Videres Cricket Ground: In match no. 22 of ECS T10 Barcelona tournament, Falco will take on Catalunya Tigers at the Videres Cricket Ground on Friday (IST). The ECS T10 Barcelona match will start at 12 AM IST – November 12. Falco have two wins from two matches so far and Catalunya Tigers have four wins from five matches. Here is the ECS T10 Barcelona Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and FAL vs CAT Dream11 Team Prediction, FAL vs CAT Fantasy Cricket Prediction T10 game, FAL vs CAT Probable XIs ECS T10 Barcelona, Fantasy Cricket Prediction – Falco vs Catalunya Tigers, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Barcelona.Also Read - CAT vs GRA Dream11 Team Prediction, Fantasy Hints ECS T10 Barcelona Match 21: Captain, Vice-Captain, Probable Playing 11s - Catalunya Tigers vs Gracia CC, Team News For Today's T10 Match at Videres Ground at 9:30 PM IST November 11 Thursday

TOSS: The ECS T10 Barcelona toss between Falco vs Catalunya Tigers will take place at 11:30 PM IST – November 11. Also Read - PAK vs AUS Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Hints ICC T20 World Cup 2021, 2nd Semifinal: Captain, Vice-Captain, Probable Playing 11s– Pakistan vs Australia, Team News For Today's T20 Match at Dubai International Cricket Stadium 7.30 PM IST November 11 Thursday

Time: 12 AM IST. Also Read - ENG vs NZ Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Hints T20 World Cup 2021, Semifinal 1: Captain, Vice-Captain, Playing 11s – England vs New Zealand, Team News For Today's T20 Match at Sheikh Zayed Stadium 7.30 PM IST November 10 Wednesday

Venue: Videres Cricket Ground, Barcelona.

FAL vs CAT My Dream11 Team

Awais Ahmed, Zeeshan Raza, Ijaz Ahmad, Jamshad Afzal, Sheraz Iqbal, Adeel Sarwar, Asjad Butt, Waqas Miraj, Muhammad Umar Mughal, Nadeem Shahzad, Ghulam Dastgeer.

Captain: Asjad Butt, Vice-Captain: Zesshan Raza.

FAL vs CAT Probable Playing XIs

Falco: Adeel Sarwar, Zeeshan Raza (wk), Ijaz Ahmad, Rehman Rajput (c), Sohaib Khan, Naeem Hussain Shah, Shahbaz Ahmed, Adeel Arif, Nadeem Shahzad, Muhammad Sheraz, Adnan Ghazanfar.

Catalunya Tigers: Awais Ahmed (wk), Sheraz Iqbal, Asjad Butt, Jamshad Afzal, Shahzaib Akram, Taimur Mughal, Waqas Miraj, Ghulam Dastgeer, Muhammad Zeeshan, Muhammad Umar Mughal, Ghulam Sarwar (c).

FAL vs CAT Squads

Falco: Zeeshan Raza, Adeel Sarwar, Rehman Rajput, Naeem Shah, Ijaz Ahmed, Shabaz Ahmed, Adeel Arif, Sohaib Khan, Nadeem Shahzad, Muhammad Sheraz, Adnan Ghazanfar, Wajhat Mehmood, Kamran Raja, Naeem Shah, Tanveer Iqbal, Mohammad Yaseen, Zeeshan Raza, Awais Khan, Hassan Ali, Khawar Javeed.

Catalunya Tigers: Atif Nadeem, Jamshad Afzal, Muhammad Aqsam, Shahzaib Akram, Sheraz Iqbal, Asjad Butt, Muhammad Zeeshan, Taimoor Mujahid, Taimur Mughal, Waqas Meraj, Zulqarnain Haider, Awais Ahmed, Qasim Ali, Tahir Ilyas, Umair Aftab, Ghulam Dastgeer, Ghulam Sarwar, Samar Shamshad, Umer Mughal.