Fortune Barishal vs Gazi Group Chattogram Dream11 Team Prediction Bangladesh T20 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's FBA vs GGC at Shere Bangla National Stadium, Mirpur: The eighteenth match of the Bangladesh T20 tournament will take place between Fortune Barishal and Gazi Group Chattogram.

TOSS: The Bangladesh T20 match toss between Fortune Barishal vs Gazi Group Chattogram will take place at 4:30 PM IST – December 10, Thursday.

Time: 5 PM IST.

Venue: Shere Bangla National Stadium, Mirpur.

FBA vs GGC My Dream11 Team

Mustafizur Rahman (captain), Tamim Iqbal (vice-captain), Liton Das, Mohammad Parvez Hossain, Towhid Hridoy, Soumya Sarkar, Mosaddek Hossain, Mehidy Hasan, Shoriful Islam, Nahidul Islam, Kamrul Islam

FBA vs GGC Probable Playing XIs

Fortune Berishal: Tamim Iqbal, Parvez Hossain Emon, Afif Hossain, Towhid Hridoy, Irfan Sukkur, Mahidul Islam Ankon, Mehidy Hasan Miraz, Taskin Ahmed, Tanvir Islam, Kamrul Islam Rabbi, Abu Jayed Rahi

Gazi Group Chattogram: Liton Das, Soumya Sarkar, Mahmudul Hasan Joy, Mohammad Mithun, Mosaddek Hossain, Shamsur Rahman, Ziaur Rahman, Nahidul Islam, Rakibul Hasan, Mustafizur Rahman, Shoriful Islam

FBA vs GGC Full Squads

Gazi Group Chattogram: Ziaur Rahman, Nahidul Islam, Rakibul Hasan, Mustafizur Rahman, Mosaddek Hossain, Shoriful Islam, Mehedi Hasan, Sanjit Saha, Shykat Ali, Taijul Islam, Liton Das, Soumya Sarkar, Mahmudul Hasan Joy, Mohammad Mithun, Shamsur Rahman

Fortune Barishal: Abu Jayed, Mahidul Islam Ankon, Tanvir Islam, Abu Sayeem, Aminul Islam, Suhrawadi Shuvo, Tamim Iqbal, Mohammad Parvez Hossain, Afif Hossain, Towhid Hridoy, Irfan Sukkur, Saif Hassan, Mehidy Hasan, Taskin Ahmed, Sumon Khan, Kamrul Islam

