FBA vs GKH Dream11 Tips

Fortune Barisal vs Gemcon Khulna Dream11 Team Prediction Bangladesh T20 Match 2 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's FBA vs GKH at Sher-e-Bangla National Stadium: In the second match of the Bangladesh T20 tournament, Fortune Barisal will take the field against Gemcon Khulna.

Fortune Barisal vs Gemcon Khulna Dream11 Team Prediction Bangladesh T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of FBA vs GKH, Bangladesh T20 2020, Fortune Barisal Dream11 Team Player List, Gemcon Khulna Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Fortune Barisal vs Gemcon Khulna Bangladesh T20, Online Cricket Prediction and Tips – FBA vs GKH T20 match, Online Cricket Tips & Prediction – Fortune Barisal vs Gemcon Khulna Bangladesh T20 2020, Fantasy Prediction – Bangladesh T20

TOSS: The Bangladesh T20 toss between Fortune Barisal and Gemcon Khulna will take place at 5:30 PM IST – November 24.

Time: 6:00 PM IST.

Venue: Sher-e-Bangla National Stadium.

FBA vs GKH My Dream11 Team

Tamim Iqbal (captain), Shakib Al Hasan (vice-captain), Mahmudullah, Taskin Ahmed, Al-Amin Hossain, Abu Jayed, Anamul Haque, Zakir Hasan, Imrul Kayes, Shamim Hossain, Towhid Hridoy

FBA vs GKH Probable Playing XIs

Fortune Barisha: Mahidul Islam Ankon, Tamim Iqbal, Afif Hossain, Towhid Hridoy, Mehidy Hasan-Miraz, Abu Jayed, Taskin Ahmed, Kamrul Islam Rabbi, Mohammad Parvez Hossain, Irfan Sukkur, Saif Hassan

Gemcon Khulna: Shakib Al Hasan, Mahmudullah, Imrul Kayes, Anamul Haque, Shafiul Islam, Al-Amin Hossain, Rishad Hossain, Shamim Hossain, Jahurul Islam, Hasan Mahmud, Zakir Hasan

FBA vs GKH Full Squads

Fortune Barishal: Mahidul Islam Ankon, Tamim Iqbal, Towhid Hridoy, Mohammad Parvez Hossain, Mehidy Hasan Miraz, Afif Hossain, Taskin Ahmed, Abu Jayed, Tanvir Islam, Abu Sayeem, Sohrawordi Shuvo, Irfan Sukkur, Saif Hussain, Jahurul Islam, Shuvagata Hom, Aminul Islam, Kamrul Islam Rabbi, Sumon Khan

Gemcon Khulna: Anamul Haque, Zakir Hasan, Imrul Kayes, Shamim Hossain, Jahurul Islam, Shuvagata Hom, Shakib Al Hasan, Mahmudullah, Taskin Ahmed, Abu Jayed, Kamrul Islam Rabbi, Ariful Haque, Salman Hossain, Shaiful Islam, Hasan Mahmud, Mohammad Nazmul Islam, Shahidul Islam, Rishad Hossain

