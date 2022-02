FBA vs MGD Dream11 Tips And Prediction Bangladesh Premier League 2022

Fortune Barishal vs Minister Group Dhaka Dream11 Team Prediction Bangladesh Premier League – T20 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s FBA vs MGD at Sylhet:

Here is the Bangladesh Premier League – T20 Dream11 Guru Tips and FBA vs MGD Dream11 Team Prediction, FBA vs MGD Fantasy Cricket Prediction T20 game, FBA vs MGD Probable XIs BPL – T20, Fantasy Cricket Prediction -Fortune Barishal vs Minister Group Dhaka, Fantasy Playing Tips – T20.

TOSS: The Bangladesh Premier League – T20 match toss between Fortune Barishal vs Minister Group Dhaka will take place at 05:30 PM IST – February 11

Time: 6:00 PM IST.

Venue: Shere Bangla National Stadium

FBA vs MGD Dream11 Team

Nurul Hasan, Mahmudullah, Tamim Iqbal (c), Chris Gayle, Najmul Hossain Shanto, Shakib Al Hasan, Dwayne Bravo (vc), Shuvagata Hom, Rubel Hossain, Qais Ahmed, Mujeeb Ur Rahman

FBA vs MGD Probable Playing XIs

Fortune Barishal: Chris Gayle, Munim Shahriar, Shakib Al Hasan (c), Najmul Hossain Shanto, Dwayne Bravo, Towhid Hridoy, Ziaur Rahman, Nurul Hasan (wk), Mehedi Hasan Rana, Mujeeb Ur Rahman, Shafiqul Islam

Minister Group Dhaka: Mahmudullah (c), Tamim Iqbal, Shuvagata Hom, Jahurul Islam, Rubel Hossain, Arafat Sunny, Imran Uzzaman (wk), Qais Ahmad, Shamsur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Azmatullah Omarzai