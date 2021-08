FBL vs BSCR Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips, ECS T10 Dresden

FBL vs BSCR, Fantasy Cricket Predictions ECS T10 Dresden: Captain, Vice-captain For Fuchse Berlin Lions vs BSC Rehberge 1945, Today's Probable XIs at at the Rugby Cricket Dresden. at 4:30 PM IST August 19 Thursday.

TOSS: The ECS T10 Dresden match toss between Fuchse Berlin Lions vs BSC Rehberge 1945 will take place at 4:00 PM IST August 19

Time: 4:30 PM IST

Venue: Rugby Cricket Dresden.

FBL vs BSCR My Dream11 Team

Keeper – Indika Gunasekara

Batsmen – Nadjibullah Yasser, AB Gazizadeh, Imran Chaudry

All-rounders – Sajid Liaqat (C), Ganidu Arumadura (VC), Imran Muhammad-II, Tharanga Loku-Liyana

Bowlers – Nouman Stanikzai, Javed Iqbal, Ali Butt

FBL vs BSCR Probable Playing XIs

Fuchse Berlin Lions: Tharanga Loku Liyana, Ganidu Arumadura©, Indika Gunasekara(wk), Chamila Bandara, Akila Rajapakshe, Duleep Kodithuwakku, Vinny Muruhesapillai, AB Gazizadeh, Nauman Stanikzai, Dinesh Loronsu Hewa, Imran Muhammad

BSC Rehberge 1945: Shahnawaz Ahmad, Sajid Liaqat, Luqman Jafer, Javed Rana©, Yousaf Khan, Imran Chaudhry, Ali Butt, Sadiq Sabah(wk), Nadjibullah Yasser, Saeed Sahil, Nadeem Hassan

FBL vs BSCR Squads

Fuchse Berlin Lions: Tharanga Loku Liyana, Ganidu Arumadura©, Indika Gunasekara(wk), Chamila Bandara, Akila Rajapakshe, Duleep Kodithuwakku, Vinny Muruhesapillai, AB Gazizadeh, Nauman Stanikzai, Dinesh Loronsu Hewa, Imran Muhammad, Shamal Hydari, Lukshan Parera, Deber Seto

BSC Rehberge 1945: Shahnawaz Ahmad, Sajid Liaqat, Luqman Jafer, Javed Rana©, Yousaf Khan, Imran Chaudhry, Ali Butt, Sadiq Sabah(wk), Nadjibullah Yasser, Saeed Sahil, Nadeem Hassan, Salman Azhar, Mazhar Khan, Bashar Khan

